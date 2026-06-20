IND vs AFG 3rd ODI: टीम इंडिया ने कमाल कर दिया है. अफगानिस्तान को तीसरे वनडे में 9 विकेट से एकतरफा अंदाज में हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम की. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए आखिरी मैच में भारत ने अफगान टीम को 218 रनों पर समेट दिया था और फिर 28.4 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर यह टारगेट चेज कर दिया.
इस मुकाबले में भारत के लिए पहले गेंद से प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल किया. उन्होंने 5 विकेट निकाले. फिर बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने जलवा दिखाया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 170 रन जोड़कर जीत की नींव रखी. रोहित 79 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जायसवाल आखिर तक क्रीज पर रहे और अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 86 बॉल पर 14 चौके और 3 छक्के की मदद से 110 रन बनाए और टीम को जीत दिलाकर वापस लौटे. श्रेयस अय्यर 20 रन पर नाबाद रहे.
अफगानिस्तान की टीम ने 44.2 ओवर में 218 रन बनाए थे. टीम के पहले 4 विकेट 36 रनों पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने पारी को संभाला और टीम को 218 रन तक ले गए. उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाते हुए 131 बॉल पर 102 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन यह पारी टीम के काम नहीं आई. हशमतुल्लाह के अलावा दूसरे बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया और फिर गेंदबाजी भी लचर रही. इस तरह हशमतुल्लाह का शतक बेकार चला गया.
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया-उर-रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक.
भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.