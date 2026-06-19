India Playing XI for 3rd ODI vs Afghanistan: इन दिनों भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की धूम है. इस सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला शुक्रवार, 19 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (Chepauk Stadium) में खेला जाएगा. शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया का इरादा अब मेहमान टीम का सूपड़ा साफ (क्लीन स्वीप) करने का होगा.
इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के सहायक कोच रायन टेन डोशेट (Ryan ten Doeschate) ने साफ कर दिया है कि सीरीज पहले ही अपने कब्जे में होने के कारण टीम मैनेजमेंट आखिरी मुकाबले में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है. उन्होंने संकेत दिए हैं कि बेंच स्ट्रेंथ के खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.
प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सहायक कोच रायन टेन डोशेट ने टीम के कॉम्बिनेशन और चोटिल खिलाड़ियों पर बड़ा अपडेट दिया. बाएं पैर की जांघ में खिंचाव (Soreness) के कारण लखनऊ में दूसरा वनडे मिस करने वाले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Reddy) अब पूरी तरह फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं.
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस मैच से आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह किसी अन्य तेज गेंदबाज को आजमाया जाएगा. डोशेट ने संकेत दिए कि गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी यूनिट में भी कम से कम एक या उससे ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उन्होंने कहा 'हम पिछले दो मैचों के मुकाबले इस मैच में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं. मुझे लगता है कि इस सीरीज में आने से पहले हमारी योजना का एक हिस्सा यह भी था कि हम कुछ अलग कॉम्बिनेशन (संयोजन) आजमाना चाहते थे और सभी खिलाड़ियों को खेलने का उचित मौका देना चाहते थे.'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेन डोशेट ने युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) पर बढ़ते दबाव को लेकर खुलकर बात की. जायसवाल ने लगभग 6 महीने बाद वनडे सेटअप में वापसी की और दूसरे वनडे में बतौर ओपनर मैदान पर उतरे, लेकिन वह मौके का फायदा नहीं उठा सके और मोहम्मद सलीम की गेंद पर महज 4 रन बनाकर आउट हो गए. अब उन पर रन बनाने का दबाव होगा.
रायन टेन डोशेट ने बल्लेबाजी यूनिट में बदलाव के सवाल पर कहा, 'मुझे नहीं लगता कि केएल (राहुल) कल नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे. मुझे लगता है कि हम यशस्वी को भी एक और अच्छा मौका देना चाहते हैं. जाहिर है, पिछले मैच में वह रन नहीं बना पाए थे, इसलिए उन्हें शायद एक और मौका मिलेगा. हमें नीतीश को भी दोबारा देखना होगा. दुर्भाग्य से, वह पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्हें भी प्लेइंग इलेवन में शुरुआत करने की जरूरत है. इसलिए मेरे हिसाब से पांच बल्लेबाज प्लस नीतीश और वाशी (वाशिंगटन सुंदर) खेलेंगे. इसका मतलब साफ है कि किसी एक बल्लेबाज के लिए जगह नहीं बचेगी और पिछले मैच के मुकाबले टॉप-3 (शीर्ष तीन बल्लेबाजों) में निश्चित रूप से कोई बदलाव नहीं होगा.'
भारतीय वनडे टीम में जगह बनाना कितना मुश्किल है, इसे समझाते हुए कोच ने कहा, 'भारतीय क्रिकेट का मिजाज ऐसा ही है. यहां इतनी ज्यादा क्वालिटी और गहराई है कि आपको मिलने वाले सीमित मौकों को रनों में तब्दील करना ही होगा. जायसवाल को मौके मिल रहे हैं, लेकिन यह बेहद कठिन है. इशान किशन ने पिछले मैच में शतक लगाकर अपना दावा मजबूत कर लिया है, वहीं विराट कोहली के फिट होते ही वह नंबर 3 पर लौटेंगे. ऐसे में शुभमन गिल वापस रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे और इशान किशन व श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर संभालेंगे.'
कोच के इस बयान से साफ है कि जायसवाल के पास खुद को वनडे फॉर्मेट में साबित करने के लिए अब बहुत ही कम मौके बचे हैं और चेन्नई का यह मैच उनके करियर के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है.
भारत ने बारिश से प्रभावित पहला वनडे 7 विकेट से जीता था, जिसके बाद लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में 171 रनों की विशाल जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम की थी. टीम इंडिया अब चेन्नई में अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज के बाद वह इंग्लैंड रवाना होगी, जहां उसे पहले 5 टी20I और फिर तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है.
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा/गुरनूर बराड़