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Hindi Newsक्रिकेट6 फीट 3 इंच की लंबाई, खतरनाक फास्ट बॉलिंग, कौन है भारतीय टीम में पहली बार शामिल होने वाला ये क्रिकेटर?

6 फीट 3 इंच की लंबाई, खतरनाक फास्ट बॉलिंग, कौन है भारतीय टीम में पहली बार शामिल होने वाला ये क्रिकेटर?

Indian Cricket Team: अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी एकमात्र टेस्ट मैच के लिए पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार, मानव सुथार और हर्ष दुबे को टीम इंडिया में पहली बार शामिल किया गया है. गुरनूर बरार के सफर और कप्तान शुभमन गिल के साथ उनके खास कनेक्शन के बारे में आपको यहां बता रहे हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 19, 2026, 08:29 PM IST
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कौन हैं गुरनूर बरार.
कौन हैं गुरनूर बरार.

Who is Gurnoor Brar: भारतीय क्रिकेट टीम में अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार, बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार और हर्ष दुबे को चुना गया है. इनमें गुरनूर के चयन ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद सबका ध्यान खींचा है. अपनी रफ्तार, उछाल और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता के लिए मशहूर 6 फीट 5 इंच लंबे इस गेंदबाज ने पिछले दो सत्रों में पंजाब की रेड-बॉल क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है.

पंजाब में जन्मे गुरनूर सिंह बरार ने घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान एक होनहार तेज गेंदबाज के रूप में बनाई है. गुरनूर ने 2022 में प्रथम श्रेणी और 2023 में पंजाब किंग्स के साथ आईपीएल की शुरुआत की थी, लेकिन 2024-25 का घरेलू सीजन उनके लिए निर्णायक साबित हुआ. वह रणजी ट्रॉफी में पंजाब के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने सात मैचों में अनुशासित गेंदबाजी करते हुए 26 विकेट चटकाए.

शुभमन गिल के साथ क्या है रिश्ता?

बरार ने बताया कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ उनका जुड़ाव पंजाब में जूनियर क्रिकेट के दिनों से है. गिल ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की. बरार ने बताया कि वह अंडर-19 के दिनों से गिल को गेंदबाजी कर रहे हैं. गिल ने ही उन्हें जिला टीम और फिर पंजाब की अंडर-23 टीम में शामिल होने में मदद की थी.\

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कैसा रहा बरार का प्रदर्शन?

उनका एक यादगार प्रदर्शन बिहार के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने 5/14 विकेट लेकर पंजाब को मैच में हावी होने में मदद की. पूरे 2024-25 रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान बरार ने 12 मैचों में 25.66 की औसत और 3.43 की इकोनॉमी रेट से कुल 33 विकेट हासिल किए. गुरनूर ने टी20 क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ी है. 2024 की शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में वह 22 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें पंजाब के सबसे होनहार उभरते तेज गेंदबाजों में से एक बना दिया है.

ये भी पढ़ें: India Squad vs Afghanistan: ऋषभ पंत पर चला BCCI का हंटर, टेस्ट में करारा झटका, वनडे से तो सीधे बाहर

नेट बॉलर के रूप में हुई थी शुरुआत?

पेशेवर क्रिकेट में कदम रखने से पहले ब्रार ने 2019 आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ नेट बॉलर के रूप में काम किया था. इसके बाद 2022 में उन्होंने गोवा के खिलाफ लिस्ट-ए और रेलवे के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना डेब्यू किया. गेंदबाजी के अलावा बरार निचले क्रम में उपयोगी रन बनाने में सक्षम हैं. 2023 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी मैच में उन्होंने 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और सिद्धार्थ कौल के साथ 100 रनों की साझेदारी कर पंजाब को चार विकेट से जीत दिलाई.

 

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ये भी पढ़ें: India squad for Afghanistan series: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, टेस्ट-वनडे टीम में किसे मिला मौका? देखें स्क्वॉड

आईपीएल में कैसा रहा है सफर?

बरार को 2023 में पंजाब किंग्स ने 20 लाख रुपये में राज बावा के रिप्लेसमेंट के रूप में साइन किया था. घरेलू क्रिकेट में उनके दमदार प्रदर्शन के कारण 2025 की आईपीएल नीलामी में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 1.30 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. घरेलू और आईपीएल स्तर पर निरंतरता बनाए रखने के कारण उन्हें इंडिया-ए और अब सीनियर टीम में जगह मिली है. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट कॉल-अप उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा क्षण है और वह अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बेहद करीब हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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