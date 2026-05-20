इस खिलाड़ी के साथ अन्याय? IPL 2026 में 24 विकेट लेकर बना नंबर 1, फिर भी नहीं पसीजा सेलेक्टर्स का दिल

Bhuvneshwar Kumar ignored by BCCI: अफगानिस्तान के खिलाफ जून 2026 में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तो फैंस को उम्मीद थी कि इस बार सेलेक्टर्स पुरानी यादों को भुलाकर एक मैच-विनर को उसका हक जरूर देंगे, लेकिन 19 मई की रात मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली कमेटी ने जो टीम चुनी, उसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया.

हम बात कर रहे हैं स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की. कभी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले भुवी आईपीएल 2026 में अपनी गेंदों से आग उगल रहे हैं. इसके बावजूद सेलेक्टर्स ने उनसे ऐसा मुंह फेरा है कि अब फैंस सोशल मीडिया पर बीसीसीआई (BCCI) के खिलाफ भड़क गए हैं और इसे भुवी के करियर के साथ सबसे बड़ा अन्याय बता रहे हैं.

IPL 2026 में भुवी का कोहराम

36 साल के हो चुके भुवनेश्वर कुमार बढ़ती उम्र के साथ और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं. पिछले दो सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेल रहे भुवी ने आईपीएल 2026 में अपनी स्विंग और कसी हुई लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों का जीना मुहाल कर रखा है. भुवनेश्वर कुमार ने 19वें सीजन में अब तक खेले 13 मैचों में महज 7.70 की कड़क इकॉनमी से 24 विकेट चटकाए हैं. वे पर्पल कैप (Purple Cap) की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाने वाले सबसे बड़े हीरो रहे हैं, लेकिन आईपीएल के इस 'गोल्डन प्रदर्शन' के बाद भी सेलेक्टर्स का दिल नहीं पसीजा.

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4 साल से टीम इंडिया के लिए तरस रहे हैं भुवी

भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले 4 साल से वे भारतीय सेलेक्टर्स की रडार से पूरी तरह बाहर चल रहे हैं. भुवी ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 21 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 8 ओवर में 67 रन लुटाए थे. इसके बाद उन्हें खराब फॉर्म और चोट के बहाने वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद उनकी कभी वापसी नहीं हुई. टी20 में वे आखिरी बार 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में खेलते दिखे थे, जहां उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए थे.

सोशल मीडिया पर फूटा फैंस का गुस्सा

अफगानिस्तान सीरीज के लिए प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार जैसे युवा गेंदबाजों को तो मौका मिल गया, लेकिन आईपीएल के टॉप विकेट-टेकर भुवनेश्वर कुमार को इग्नोर कर दिया गया. सेलेक्टर्स के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है.

एक यूजर ने लिखा, 'BCCI भुवनेश्वर कुमार को क्यों भूल गई, और प्रिंस यादव किस आधार पर टीम में हैं? सच तो यह है कि असली टैलेंट हमेशा दबकर रह जाता है.'

एक अन्य क्रिकेट फैन ने लिखा कि 'BCCI भुवनेश्वर कुमार को क्यों भूल गई, और प्रिंस यादव किस आधार पर टीम में हैं? सच तो यह है कि असली टैलेंट हमेशा दबकर रह जाता है.'

फैंस का कहना है कि जब दिनेश कार्तिक 37 साल की उम्र में भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, तो आईपीएल 2026 में 24 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को उनकी उम्र (36 साल) के कारण क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के बीच भुवी जैसे अनुभवी गेंदबाज को बाहर रखना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है.

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