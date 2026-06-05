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Hindi Newsक्रिकेटभारत के सामने टिक पाएगा अफगानिस्तान? क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में रिकॉर्ड शर्मनाक, 8 साल में जीते सिर्फ 4 टेस्ट

भारत के सामने टिक पाएगा अफगानिस्तान? क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में रिकॉर्ड शर्मनाक, 8 साल में जीते सिर्फ 4 टेस्ट

India vs Afghanistan Test: भारतीय टीम 6 जून 2026 से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच की मेजबानी करेगी. जानें अफगानिस्तान का टेस्ट इतिहास, मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट और टीम इंडिया के नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम को लेकर जारी बड़ी जंग.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:45 AM IST
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भारत के कप्तान शुभमन गिल और अफगानिस्तान के कप्तान हशमुत्लाह शाहिदी.
भारत के कप्तान शुभमन गिल और अफगानिस्तान के कप्तान हशमुत्लाह शाहिदी.

India vs Afghanistan Test: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में महत्वपूर्ण राउंड की शुरुआत से पहले भारतीय टीम 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफगान टीम की अग्निपरीक्षा होने वाली है. ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि मेहमान टीम के लिए यह राह बहुत कठिन होने वाली है. भारतीय प्रबंधन के सामने नंबर 3 के खाली स्थान को भरने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान भारत को चुनौती दे पाएगा?

अफगानिस्तान ने 2017 में आईसीसी की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की थी और 2018 में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. पिछले आठ वर्षों में टीम रेड-बॉल क्रिकेट में संघर्ष करती दिखी है. क्रिकेट कैलेंडर की व्यस्तता और टी20 लीगों को प्राथमिकता देने के कारण अफगानिस्तान ने अब तक केवल 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से उन्हें 4 में जीत और 7 में हार मिली है. उसने आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ जीत दर्ज की है, लेकिन भारत जैसी दिग्गज टीम को उनके घर में हराना एक अलग स्तर की चुनौती है.

 

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मुल्लांपुर में बढ़ेंगी अफगानिस्तान की मुश्किलें?

मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम का चयन एक रणनीतिक कदम है. यहां की पिच आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस है जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को उछाल देती है और मैच आगे बढ़ने पर स्पिनरों को मदद देती है. यह अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के तकनीकी संयम की कड़ी परीक्षा लेगी. भारत के लिए यह मुकाबला आत्म-निरीक्षण का अवसर है. चेतेश्वर पुजारा के युग के बाद और शुभमन गिल के कप्तान के रूप में नंबर चार पर जाने के बाद टीम प्रबंधन अब नंबर 3 स्थान पर स्थायी स्थिरता चाहता है.

टेस्ट में अफगानिस्तान का प्रदर्शन

विपक्षी मैच जीत हार ड्रॉ
भारत 1 0 1 0
आयरलैंड 2 1 1 0
बांग्लादेश 2 1 1 0
वेस्टइंडीज 1 0 1 0
जिम्बाब्वे 2 1 1 0
श्रीलंका 1 0 1 0
न्यूजीलैंड 1 0 1 0
कुल 11 4 7 0

ये भी पढ़ें: शर्मनाक: 27 रन पर ऑल आउट, 10 बैटर सिंगल डिजिट पर ढेर, फिर 5 गेंद में ही मैच खत्म

कौन बनेगा नंबर 3 का नया चेहरा?

टीम इंडिया के पास नंबर 3 के लिए दो शानदार विकल्प हैं- देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने हालिया रणजी ट्रॉफी में 60.33 की औसत से रन बनाए हैं और साई सुदर्शन, जिन्होंने आईपीएल के एक शानदार सीजन में 722 रन जड़े हैं.  सहायक कोच टेन डोशचेट ने स्पष्ट किया है कि चयनित खिलाड़ी को लंबा मौका दिया जाएगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को देखते हुए किसी को भी सेट होने के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा. अब देखना यह है कि 6 जून को जब खेल शुरू होगा, तो कौन सा खिलाड़ी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाता है.

 

 

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया नहीं तो क्या... फीफा वर्ल्ड कप में फिर भी दिखेंगे भारत के ये 4 खिलाड़ी!

चुनौती दे पाएगी अफगान टीम?

अफगानिस्तान को पांच दिनों तक मुकाबले में बने रहने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी को पर्सनल टैलेंट से आगे बढ़ना होगा. उसका वर्ल्ड-क्लास स्पिन अटैक किसी भी सतह से ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठाने में सक्षम है. टेस्ट क्रिकेट में कई सेशन तक लगातार अनुशासन की जरूरत होती है. यह एकमात्र टेस्ट अफगानिस्तान को बहुत कीमती मौका दे रहा है. उसे कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है. अब देखना है कि अफगान टीम चुनौती दे पाती है या नहीं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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