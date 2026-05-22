IND vs AFG: साई सुदर्शन नहीं....नंबर 3 पर उतरेगा 26 शतक लगाने वाला ये धुरंधर? कहलाता है 'रन मशीन'

IND vs AFG Test: आईपीएल 2026 के ठीक बाद टीम इंडिया नेशनल ड्यूटी पर लौटेगी. 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेला जाना है. इस मुकाबले के लिए टीम का ऐलान हो चुका है. इस टेस्ट में भारतीय चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों को आजमाने का पूरा मन बना लिया है. टेस्ट टीम में नंबर तीन स्लॉट के लिए पिछले 6 मैचों में साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) को आजमाया गया था, लेकिन अब उस खिलाड़ी को मौका मिल सकता है, जो घरेलू क्रिकेट में रनों की बारिश कर रहा है.

ये कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) हैं. सुदर्शन और पडिक्कल दोनों ही टीम में हैं और नंबर 3 के लिए मजबूत दावेदार भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे ठोस और रणनीतिक कारण हैं, जिनकी वजह से साई सुदर्शन के ऊपर देवदत्त पडिक्कल को प्लेइंग-इलेवन में मौका मिल सकता है.

देवदत्त पडिक्कल ने अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 54 मैच खेले हैं और 59.50 की औसत से कुल 3627 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 9 शतक और 19 फिफ्टी निकली हैं. इस खिलाड़ी का हाई स्कोर 232 रन है. वहीं लिस्ट-ए के 42 मैचों में 82.23 की दमदार औसत से कुल 2796 रन बनाए हैं, जिसमें 13 सेंचुरी शामिल हैं. टी20 के 128 मैचों में भी 4 शतक मार चुके हैं. वो अब तक अपने ओवरऑल करियर में कुल 26 सेंचुरी मार चुके हैं. पडिक्कल के ये आंकड़े बताते हैं कि वो टेस्ट में नंबर 3 पर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं.

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चयनकर्ता किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट टीम में चुनते समय घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट (First-Class) के हालिया फॉर्म को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं. पडिक्कल ने हाल ही में समाप्त हुई रणजी ट्रॉफी 2025-26 के नॉकआउट मुकाबलों में विदर्भ और बाकी टीमों के खिलाफ बल्ले से जमकर तबाही मचाई थी. खासकर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में जड़ा उनका चमत्कारी दोहरा शतक (232*) चयनकर्ताओं के दिमाग में पूरी तरह ताजा है. दूसरी ओर, साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में गुजरात के लिए रनों का अंबार (554+ रन) जरूर लगा रहे हैं, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट के हालिया फॉर्म के तराजू में पडिक्कल का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

1 साल से प्रचंड फॉर्म में हैं पडिक्कल

देवदत्त पडिक्कल पिछले 1 साल से प्रचंड फॉर्म में हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में रनों की बारिश की थी. विजय हजारे के आखिरी सीजन में 9 मैच खेलकर 90.62 की औसत से कुल 725 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे. रणजी ट्रॉफी 2026 के 6 मैचों में 69.33 की औसत से कुल 543 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था.

सुदर्शन ने किया था निराश

सुदर्शन ने इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू किया था, लेकिन नंबर 3 पर वो कुछ खास नहीं कर सके. डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 0 जबकि दूसरी इनिंग में 30 रन बनाए थे. इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स, मैनचेस्टर और ओवल में क्रमश: पहला, चौथा और पांचवां टेस्ट मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 6 पारियों में 0, 30, 61, 0, 38 और 11 रन के स्कोर ही बनाए थे. हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट में 7, 87 और 39 रनों की पारियां खेली थीं. फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट की दो पारियों में 15 और 14 रन किए थे. वो अब तक टीम के लिए 6 टेस्ट में 27.45 की औसत से सिर्फ 302 रन बना पाए हैं. बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है.

पडिक्कल को पहले मौका क्यों मिल सकता है?

देवदत्त पडिक्कल के पास साई सुदर्शन की तुलना में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेलने का पुराना और सफल अनुभव है. पडिक्कल ने साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में अपना डेब्यू किया था और पहली ही पारी में दबाव की परिस्थितियों में 65 रनों की बेहद परिपक्व और शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. उनके नाम 2 टेस्ट में कुल 90 रन दर्ज हैं. पडिक्कल ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी टेस्ट खेला था. अब पूरे 1 साल बाद उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई है. टेस्ट में सुदर्शन नंबर 3 पर लगातार फ्लॉप रहे हैं. ऐसे में अब उनसे ऊपर गजब फॉर्म में चल रहे पडिक्कल को मौका मिल सकता है.

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष सिंह, गुरनूर बराड़/मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, ध्रुव जुरेल और हर्ष दुबे.

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