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Hindi Newsक्रिकेटIND vs AFG ODI: टीम इंडिया को लगा सबसे बड़ा झटका, वनडे सीरीज से विराट कोहली बाहर, क्या है कारण?

IND vs AFG ODI: टीम इंडिया को लगा सबसे बड़ा झटका, वनडे सीरीज से विराट कोहली बाहर, क्या है कारण?

India vs Afghanistan Virat Kohli: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. हैमस्ट्रिंग चोट के कारण स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सीरीज से बाहर हो गए. रोहित शर्मा के खेलने पर भी संशय बरकरार है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:47 AM IST
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अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से विराट कोहली बाहर
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से विराट कोहली बाहर

India vs Afghanistan Virat Kohli: भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम और उनके प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है. टीम इंडिया के अनुभवी और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इस वनडे सीरीज से पूरी तरह बाहर हो गए हैं. कोहली का सीरीज से बाहर होना भारतीय बल्लेबाजी क्रम के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है.

आईपीएल 2026 के सीजन में विराट कोहली का बल्ला जमकर गरजा और उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए शानदार बल्लेबाजी की. कोहली ने इस पूरे सीजन के दौरान खेले गए 16 मैचों में एक शतक और 5 अर्धशतकों की मदद से कुल 675 रन बनाए. गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल मुकाबले में कोहली ने 42 गेंदों पर 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसकी बदौलत आरसीबी ने लगातार दूसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया.

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किंग कोहली क्यों हुए वनडे सीरीज से बाहर?

आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद सभी की निगाहें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली के खेलने पर टिकी थीं. हालांकि, आईपीएल 2026 के फाइनल के दौरान कोहली हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझते दिखे और उन्हें मैदान पर तीन बार फिजियो की मदद लेनी पड़ी थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसी हैमस्ट्रिंग इंजरी की गंभीरता के कारण अब उन्हें इस आगामी वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा है.

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अफगानिस्तान के भारत दौरे का शेड्यूल

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जून से होने जा रही है. पहला वनडे धर्मशाला में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ और तीसरा 20 जून को चेन्नई में आयोजित होगा. तीनों मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में एक एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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