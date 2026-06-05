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Hindi Newsक्रिकेटउपकप्तानी छीनने के साथ पंत को मिली वॉर्निंग, ऋषभ की इस आदत से नाराज कोच गंभीर? मीडिया के सामने बड़ा खुलासा

उपकप्तानी छीनने के साथ पंत को मिली वॉर्निंग, ऋषभ की इस आदत से नाराज कोच गंभीर? मीडिया के सामने बड़ा खुलासा

ऋषभ पंत को भारत की टेस्ट उपकप्तानी से क्यों हटाया गया, अब इसको लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा खुलासा किया है.अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में शनिवार से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया है.गौतम गंभीर के मुताबिक ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट में जिम्मेदारी और मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलने की जरूरत है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 05, 2026, 02:42 PM IST
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उपकप्तानी छीनने के साथ पंत को मिली वॉर्निंग, ऋषभ की इस आदत से नाराज कोच गंभीर? मीडिया के सामने बड़ा खुलासा

ऋषभ पंत को भारत की टेस्ट उपकप्तानी से क्यों हटाया गया, अब इसको लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा खुलासा किया है.अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में शनिवार से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया है.गौतम गंभीर के मुताबिक ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट में जिम्मेदारी और मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलने की जरूरत है.

ऋषभ पंत को लेकर क्या बोले गौतम गंभीर?

टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के बैटिंग स्टाइल को लेकर गौतम गंभीर ने कहा, 'ऋषभ पंत को मैच की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है. हम ऋषभ पंत के बैटिंग स्टाइल में बदलाव नहीं चाहते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों के लिए मैच की परिस्थितियों का सम्मान करना जरूरी होता है. चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट. आखिरी टारगेट रन बनाना और विकेट लेना है. आप रन कैसे बनाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है, मैच की स्थिति और खेल को समझना बहुत जरूरी है.'

ये भी पढ़ें- IND vs AFG Test: नंबर-3 पर कौन करेगा बैटिंग? गौतम गंभीर ने मैच से पहले किया खुलासा, 'लंबा मौका' देने का वादा

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ऋषभ पंत की मैच अवेयरनेस पर सवाल

पिछले दो सालों से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की मैच अवेयरनेस चर्चा का विषय रही है. इसका एक बड़ा उदाहरण साल 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान देखने को मिला था, जब ऋषभ पंत ने एक अजीब तरह का शॉट खेलने की कोशिश की और मैच के अहम मोड़ पर आउट हो गए. इस शॉट के बाद भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान ऋषभ पंत की आलोचना की और कहा, 'स्टुपिड, स्टुपिड, स्टुपिड. इस घटना ने ऋषभ पंत के स्वाभाविक आक्रामक अंदाज और मुश्किल हालात में बल्लेबाजी की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने पर फिर से बहस छेड़ दी.

ये भी पढ़ें- धोनी के महान क्लब में होगी ऋषभ पंत की एंट्री, टेस्ट क्रिकेट में बनाएंगे ये महारिकॉर्ड, ऐसे करने वाले बनेंगे भारत के तीसरे विकेटकीपर

ODI और T20I टीम से कट गया पत्ता

हाल ही में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर भी सवाल उठे. भारत को सीरीज में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, और इस दौरान विकेटकीपर के शॉट सेलेक्शन के तरीके और पारी के अहम पलों को संभालने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए गए. ODI और T20I टीम से ऋषभ पंत को हटाए जाने के बाद नेशनल टीम में उनके भविष्य को लेकर चर्चा और तेज हो गई है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह के लिए कॉम्पटीशन बढ़ गया है, क्योंकि कई खिलाड़ी व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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