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कौन हैं 23 साल के मानव सुथार? टीम इंडिया के लिए किया इंटरनेशनल डेब्यू, कुलदीप यादव के हाथों मिली टेस्ट कैप

Who is Manav Suthar: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस टेस्ट मैच में 23 साल के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया है. मानव सुथार को कुलदीप यादव ने उनके डेब्यू के मौके टेस्ट कैप सौंपी है. लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले 319वें क्रिकेटर बन गए हैं. मानव सुथार घातक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं और वह लोअर ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 06, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:42 AM IST
कौन हैं 23 साल के मानव सुथार? टीम इंडिया के लिए किया इंटरनेशनल डेब्यू, कुलदीप यादव के हाथों मिली टेस्ट कैप

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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