कौन हैं 23 साल के मानव सुथार? टीम इंडिया के लिए किया इंटरनेशनल डेब्यू, कुलदीप यादव के हाथों मिली टेस्ट कैप

Who is Manav Suthar: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस टेस्ट मैच में 23 साल के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया है. मानव सुथार को कुलदीप यादव ने उनके डेब्यू के मौके टेस्ट कैप सौंपी है. लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले 319वें क्रिकेटर बन गए हैं. मानव सुथार घातक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं और वह लोअर ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं.
ऑलराउंडर मानव सुथार राजस्थान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं. मानव सुथार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं. राजस्थान के सीमावर्ती शहर श्री गंगानगर से इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप लेवल तक मानव सुथार का सफर शानदार रहा है. इस लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर को लंबे समय से भारत के सबसे होनहार रेड-बॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता रहा है. अफगानिस्तान टेस्ट के लिए रवींद्र जडेजा को आराम दिए जाने के बाद, चयनकर्ताओं ने मानव सुथार को डेब्यू का मौका दिया है, क्योंकि वे भारत की अगली पीढ़ी के स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडरों को परख रहे हैं.
मानव सुथार को डोमेस्टिक क्रिकेट और इंडिया A के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया. मानव सुथार ने सबसे पहले 2022-23 रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान सबका ध्यान खींचा, जहां वे सिर्फ छह मैचों में 39 विकेट लेकर राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. मानव सुथार 29 मैचों में 129 विकेट और 945 रन के शानदार फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख रहे हैं. मानव सुथार इंडिया 'A' के लिए भी बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया 'A' के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के दौरान वे संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, जिसमें 107 रन देकर 5 विकेट लेने का उनका शानदार प्रदर्शन भी शामिल था और 2023 ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में भी उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया.
टॉस के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करेंगे. बहुत गर्मी और नमी है. गेंद धीमी और नीची होती जाएगी. इस मैदान पर खेलना बहुत खास है. मैं यहीं खेलते हुए बड़ा हुआ हूं, यहां कप्तानी करना बहुत बड़ी बात है. तैयारी अच्छी रही है. कुछ दिन अच्छी नींद मिली. इसके बाद 9 टेस्ट मैच खेलने हैं. हमें घरेलू सरजमीं पर काफी टेस्ट खेलने हैं. यह सही कॉम्बिनेशन बनाने के बारे में है. मानव सुथार अपना डेब्यू कर रहे हैं.'
टॉस हारने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, 'हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, क्योंकि विकेट अच्छा लग रहा है. हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है. हम चैलेंज के लिए तैयार हैं. हमें चुनौतियां पसंद हैं. हम इस मैच के लिए अच्छी तरह तैयार हैं. काबुल में हमारा तैयारी कैंप अच्छा था. हम इस मुकाबले में तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर के साथ खेल रहे हैं. इस मुकाबले में नांगेयालिया खरोटे डेब्यू कर रहे हैं.'
भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट मैच को काफी अहम माना जा रहा है. आखिरी टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को घरेलू सरजमीं पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी. साई सुदर्शन के पास इस टेस्ट में अपनी काबिलियत को साबित करने का शानदार मौका होगा. वहीं, अफगानिस्तान की टीम इस टेस्ट में दमदार प्रदर्शन करके छाप छोड़ना चाहेगी.