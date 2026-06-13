Oldest ODI Player for India: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया. वह एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. रोहित ने यह उपलब्धि 13 जून (शनिवार) को बारिश से प्रभावित मैच के दौरान हासिल की.
39 साल और 75 दिन की उम्र में रोहित ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. अमरनाथ 1989 में जब अपना आखिरी वनडे खेले थे, तब उनकी उम्र 39 साल और 36 दिन थी. यह मील का पत्थर रोहित के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है.
हालांकि, रोहित वनडे खेलने वाले समग्र रूप से सबसे उम्रदराज भारतीय नहीं हैं. यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम है, जिन्होंने 2022 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपना विदाई मैच 39 साल और 303 दिन की उम्र में खेला था. गौरतलब है कि अब तक किसी भी भारतीय क्रिकेटर ने 40 साल की उम्र के बाद वनडे क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व नहीं किया है.
धर्मशाला में लगातार हो रही बारिश के कारण रोहित को मैदान पर उतरने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. यह मैच मूल रूप से दोपहर 1:30 बजे शुरू होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण यह अंततः शाम 5:45 बजे शुरू हो सका. समय की कमी को देखते हुए अधिकारियों को इसे प्रति पक्ष 25 ओवर का मुकाबला करना पड़ा.
रोहित शर्मा का बल्ला इस मैच में नहीं चला. वह 16 गेंद पर 16 रन बनाकर रन आउट हो गए. बल्लेबाजी के दौरान रोहित चोटिल भी हो गए. भारत की पारी के पहले ओवर में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद रोहित के हाथ पर लग गई. इसके बाद हिटमैन चोट से कराहने लगे. मेडिकल टीम की मदद के बाद वह फिर से बल्लेबाजी कर सकते है. इससे पहले बारिश के कारण मैच को 25-25 ओवरों का कर दिया गया. रहमनुल्लाह गुरबाज के शतक (51 गेंद पर 102 रन) की मदद से अफगानिस्तान ने 24.5 ओवर में 194 रन बनाए.