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रोहित शर्मा ने तोड़ा मोहिंदर अमरनाथ का 37 साल पुराना रिकॉर्ड,39 की उम्र में धर्मशाला में रचा नया इतिहास

Oldest ODI Player for India: रोहित शर्मा ने धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ इतिहास रचते हुए भारत के सबसे उम्रदराज पुरुष वनडे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 16 गेंद पर 16 रन बनाए.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 13, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:46 PM IST
रोहित शर्मा ने तोड़ा मोहिंदर अमरनाथ का 37 साल पुराना रिकॉर्ड,39 की उम्र में धर्मशाला में रचा नया इतिहास
Image Credit: भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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