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अफगानिस्तान ने जख्म पर ठोकी कील, भारत के नक्शे में डाला PoK; तिलमिला उठा PAK

भारत और अफगानिस्तान, दोनों ही देशों के लिए पाकिस्तान के अंदर आग धधकती रहती है. अब भारत और अफगानिस्तान की टीमों के बीच 13 सितंबर से टी20 सीरीज होनी है, इससे पहले पाकिस्तान तिलमिला गया है. अफगानिस्तान के प्रमोशनल वीडियो ने पाकिस्तान के जख्मों पर कील ठोकने का काम किया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 08, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:05 AM IST
अफगानिस्तान ने जख्म पर ठोकी कील, भारत के नक्शे में डाला PoK; तिलमिला उठा PAK
Image Credit: IND vs AFG

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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