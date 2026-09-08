अफगानिस्तान ने जख्म पर ठोकी कील, भारत के नक्शे में डाला PoK; तिलमिला उठा PAK

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. दोनों पक्ष सीमा और सुरक्षा के मुद्दों पर विवादों में उलझे हुए हैं. नक्शे को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी तनाव की स्थिति है. सीमा पर झड़पें और हवाई हमले भी देखने को मिले थे. इस्लामाबाद ने बार-बार अफगान तालिबान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देने का आरोप लगाया है. पाकिस्तान देश के अंदर हुए घातक हमलों के लिए TTP को ही जिम्मेदार मानता है.