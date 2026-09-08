अफगानिस्तान ने जख्म पर ठोकी कील, भारत के नक्शे में डाला PoK; तिलमिला उठा PAK

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर से होगा. इस सीरीज से पहले पाकिस्तान तिलमिला गया है. अफगानिस्तान क्रिकेट ने इस सीरीज से पहले एक प्रमोशनल वीडियो शेयर किया, जिससे पाकिस्तान नाखुश है. वीडियो में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) और गिलगित-बाल्टिस्तान को भारत के नक्शे का हिस्सा दिखाया गया. जिसके बाद एक राजनीतिक विवाद का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है.
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने रविवार को अपने आधिकारिक X अकाउंट पर यह प्रोमो शेयर किया. इस वीडियो के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने नक्शे में दिखाए गए हिस्सों को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने चिंता जाहिर की है. इस्लामाबाद इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने पर विचार कर सकता है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक कदम उठाने की घोषणा नहीं की गई है.
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. दोनों पक्ष सीमा और सुरक्षा के मुद्दों पर विवादों में उलझे हुए हैं. नक्शे को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी तनाव की स्थिति है. सीमा पर झड़पें और हवाई हमले भी देखने को मिले थे. इस्लामाबाद ने बार-बार अफगान तालिबान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देने का आरोप लगाया है. पाकिस्तान देश के अंदर हुए घातक हमलों के लिए TTP को ही जिम्मेदार मानता है.
पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए अपनी ब्रांडिंग का इस्तेमाल करना, खेल कूटनीति में काबुल के स्वतंत्र विदेश नीति रुख को बनाए रखने के इरादे को दर्शाता है. ACB ने अपने प्रोमो में भारत के साथ सीरीज का प्रचार करते हुए लिखा, "एक ऐसी सीरीज जो दो देशों को एक बार फिर एक साथ लाएगी. ये सिर्फ मैच नहीं हैं, ये जोश, रोमांच और अहमियत वाले मुकाबले हैं, जिनमें 'अफगान-अटलान' देश में मौजूद लाखों लोगों की उम्मीदों और गर्व को साथ लेकर मैदान में उतरेंगे."