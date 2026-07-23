IND vs AFG T20I Series: भारत में 'विदेशी मेहमान' बनकर क्यों खेलेगी टीम इंडिया? पहली बार दिखेगा अनोखा नजारा

IND vs AFG T20I Series: क्रिकेट के मैदान पर आपने एक से बढ़कर एक दिलचस्प नजारे देखे होंगे, लेकिन सितंबर 2026 में देश की राजधानी दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम एक ऐसे ऐतिहासिक और अनोखे पल का गवाह बनने जा रहा है, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज के बाद जब टीम इंडिया वापस अपने घर लौटेगी तो सरजमीं उसकी अपनी होगी, दर्शक भी अपने, लेकिन स्कोरबोर्ड और टॉस के वक्त कागजों पर टीम इंडिया 'मेजबान' नहीं बल्कि 'गेस्ट टीम' कहलाएगी.
दरअसल, भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की मेजबानी में होने वाली है, हालांकि इस सीरीज का अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. 'ईएसपीएन क्रिकइन्फो' की रिपोर्ट में बताया गया है कि एशियन गेम्स 2026 से ठीक पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच यह सीरीज सितंबर के महीने में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जा सकती है.
'ईएसपीएन क्रिकइन्फो' की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और अफगानिस्तान (BCCI और ACB) के बीच इस सीरीज को लेकर सहमति बन गई है. श्रृंखला के तीनों टी20 मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही आयोजित किए जाने की संभावना है. पहला मुकाबला 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को होगा. माना जा रहा है कि जल्द ही इसके शेड्यूल पर अंतिम मुहर लग जाएगी.
अब सवाल ये है कि आखिर अपने ही घर में भारतीय टीम मेहमान क्यों बनेगी? ऐसा इसलिए, क्योंकि अफगानिस्तान में सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के अभाव के कारण वे अपने घरेलू मुकाबले अपने देश में नहीं खेल पाते हैं. इससे पहले भी अफगानिस्तान ने भारत के ग्रेटर नोएडा, देहरादून और लखनऊ जैसे मैदानों को अपना 'होम ग्राउंड' बनाकर वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड जैसी टीमों की मेजबानी की है. अब वह भारत में भारत के खिलाफ भी मेजबान बननकर मैदान पर उतरने वाली है, इस सीरीज की मेजबानी की जिम्मेदारी बीसीसीआई नहीं, बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभालेगा. इसलिए टीम इंडिया अपने घर में मेहमान के तौर पर खेलेगी, जबकि बांग्लादेश मेजबान बनेगा.
भारत और अफगानिस्तान के बीच आखिरी भिड़ंत इसी साल जून में हुई थी, जब अफगान टीम ने भारत का दौरा किया था. न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट में भारत ने एक पारी और 300 रनों से विशाल जीत दर्ज की थी, जबकि वनडे सीरीज में भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था.
T20I फॉर्मेट की बात करें तो अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप 2026 के बाद से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. विश्व कप में वे सुपर-8 में जगह बनाने से चूक गए थे. अब भारत के खिलाफ इस होम सीरीज के जरिए वे एक बार फिर फटाफट क्रिकेट में वापसी करने की तैयारी में हैं.