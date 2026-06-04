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Hindi Newsक्रिकेटIND vs AFG: द्रविड़-पुजारा की विरासत और नंबर 3 की जगह, पडिक्कल बनाम सुदर्शन की जंग में किसका पलड़ा भारी?

IND vs AFG: द्रविड़-पुजारा की विरासत और नंबर 3 की जगह, पडिक्कल बनाम सुदर्शन की जंग में किसका पलड़ा भारी?

India vs Afghanistan Test Match: भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 की गुत्थी सुलझाने के लिए देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन के बीच जंगछिड़ी हुई है. कोच रयान टेन डोशेट ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले बड़े संकेत दिए हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:38 PM IST
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देवदत्त पडिक्कल बनाम साई सुदर्शन
देवदत्त पडिक्कल बनाम साई सुदर्शन

India vs Afghanistan Test Match: भारतीय टेस्ट टीम के लिए नंबर तीन का स्थान हमेशा से ही काफी अहम रहा है. दशकों तक राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों ने यहां एक मजबूत मानक स्थापित किया और दिखाया कि कैसे एक चट्टान जैसा बल्लेबाज मैच का रुख मोड़ सकता है. हालांकि, पुजारा के बाहर होने के बाद से इस स्थान के लिए सही विकल्प ढूंढना टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी पहेली बन गया है. अब तक नंबर 3 पर कई बल्लेबाजों को आजमाया गया है, लेकिन किसी ने अपनी जगह पक्की नहीं की.

वर्तमान टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने शुरू में यशस्वी जायसवाल के लिए अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़कर यह जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हुआ. नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 16 मैचों में गिल ने 37.38 की औसत से 972 रन बनाए. हालांकि, उन्होंने तीन शतक और तीन अर्द्धशतक जड़े, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही.

मुल्लांपुर टेस्ट में किसके बीच होगी टक्कर?

गिल को अपनी असली लय तभी मिली जब उन्हें टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया और वे नंबर चार के प्रतिष्ठित पायदान पर आए. उनके इस बदलाव ने नंबर तीन पर एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है. हालांकि, साई सुदर्शन और करुण नायर को मौके दिए गए, लेकिन कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया. अब मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट से पहले, यह दौड़ दो रोमांचक युवा प्रतिभाओं के बीच सिमट गई है.

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पडिक्कल का घरेलू रिकॉर्ड कैसा है?

सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने संकेत दिया है कि इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुकाबला अब देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन के बीच है. पडिक्कल एक शानदार घरेलू सीजन और बेहतरीन आईपीएल अभियान के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं. इस शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिर्फ छह रणजी ट्रॉफी मैचों में 60.33 की औसत से 543 रन बनाए और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 61 की औसत से 309 रन बनाकर अपना दबदबा दिखाया. उन्होंने इसी फॉर्म को आईपीएल में भी जारी रखा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 464 रन बनाए.

 

 

साई सुदर्शन के पास क्या ताकत है?

दूसरी ओर, सुदर्शन रेड-बॉल सेटअप के अंदर-बाहर होते रहे हैं. हालांकि, नंबर तीन पर उनके शुरुआती प्रयास बहुत प्रभावी नहीं रहे, लेकिन उनकी अपार प्रतिभा उन्हें चयनकर्ताओं की योजनाओं में बनाए रखती है. गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा, जहां उन्होंने 17 मैचों में 45.13 की औसत से 722 रन बनाए. उन्होंने तमिलनाडु के लिए हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 192 रन और एक नाबाद शतक बनाया था.

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कोच रयान टेन डोशेट ने क्या कहा?

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के लिए भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करने के इरादे से टेन डोशेट ने माना कि टीम में बार-बार होने वाले बदलावों को रोकना होगा. उन्होंने वादा किया कि शनिवार को जिसे भी मौका मिलेगा, उसे पूरा समर्थन दिया जाएगा. रयान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नंबर तीन बल्लेबाजी के लिए एक कठिन और महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए चयनित खिलाड़ी को टीम से बाहर होने के डर के बिना खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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