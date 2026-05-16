Advertisement
trendingNow13219697
Hindi Newsक्रिकेटIND vs AFG Test: बुमराह बाहर..IPL 2026 में सिर्फ 4 मैच खेलने वाले गेंदबाज को मौका...देखिए संभावित स्क्वॉड

IND vs AFG Test: बुमराह बाहर..IPL 2026 में सिर्फ 4 मैच खेलने वाले गेंदबाज को मौका...देखिए संभावित स्क्वॉड

India vs Afghanistan Test Squad: आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को तय है. 19वां सीजन खत्म होने के बाद टीम इंडिया का पहला असाइनमेंट अपने घर में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट है, जो 6 जून से 10 जून के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले के लिए हम भारत का संभावित स्क्वॉड लेकर आए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 17, 2026, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India Probable Squad Auqib Nabi
Team India Probable Squad Auqib Nabi

India vs Afghanistan Test Squad: आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया सबसे पहले अपने घर में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. सबसे पहले टेस्ट होगा, जो 6 जून से 10 जून के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में खेला जाएगा. इस मुकाबले के जरिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपने नए सीजन (2026-27) का खाका तैयार करेगा.

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान 19 मई को हो सकता है. इस दिन अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की बैठक होने जा रही है. पीटीआई (PTI) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस सीरीज के जरिए लंबे समय बाद जसप्रीत बुमराह की वनडे टीम में वापसी हो सकती है, जबकि रणजी ट्रॉफी 2026 में अपनी गेंदबाजी से तबाही मचाने वाले स्टार गेंदबाज को टेस्ट में पहली बार मौका मिल सकता है. ये वही खिलाड़ी है, जिसने आईपीएल 2026 में सिर्फ 4 मैच खेले हैं.

8.40 करोड़ का यह 'जादूगर' करेगा टेस्ट डेब्यू!

इन दिनों आकाश दीप और हर्षित राणा चोट से जूझ रहे हैं, जबकि सेलेक्टर्स ने बुमराह को टेस्ट मैच से आराम देने का मन बनाया है. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में चयनकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार (Aqib Nabi Dar) पर दांव खेलने का मन बनाया है. फिलहाल ये रिपोर्ट्स हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि ये रिपोर्ट्स हकीकत बन पाती हैं या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये वही आकिब नबी हैं, जिन्होंने 10 मैचों में 60 विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाने में अहम रोल निभाया था. इसके बाद उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. वो 30 लाख की बेस प्राइस के साथ नीलामी में आए थे. आईपीएल 2026 में उन्हें दिल्ली ने अब तक 4 मैच खिलाए, जिनमें उन्हें सिर्फ 4 विकेट मिले हैं. अब वे सीधे भारतीय टेस्ट कैप पहनने की कतार में सबसे आगे हैं.

वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं बुमराह

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चक्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए बुमराह को टेस्ट से आराम दिया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो बुमराह वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगले साल वनडे विश्व कप 2027 होना है. अगर बुमराह वनडे टीम में आते हैं, तो 19 नवंबर 2023 (वनडे विश्व कप फाइनल) के बाद यह पहला मौका होगा, जब वे नीली जर्सी में 50 ओवर के फॉर्मेट में गेंदबाजी करते नजर आएंगे.

सिराज और कृष्णा भी पेस बॉलिंग में नजर आ सकते हैं

भले ही यह टेस्ट मैच WTC का हिस्सा नहीं है, लेकिन चयनकर्ता श्रीलंका और न्यूजीलैंड के आगामी कड़े विदेशी दौरों को ध्यान में रखते हुए कोर कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते. बुमराह की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा संभालेंगे. वहीं मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए देवदत्त पडिक्कल की नंबर-3 पर वापसी हो सकती है.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की 15 सदस्यीय संभावित टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, आकिब नबी डार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, देवदत्त पडिक्कल और हर्ष दुबे.

ये भी पढ़ें: IND vs AFG: ODI टीम में आएगा ये 'खूंखार' युवा पेसर! सेलेक्टर्स ने बना लिया पूरा मन...IPL 2026 में उड़ा रखा है गर्दा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IND vs AFGAuqib Nabi Dar

Trending news

बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
neet paper leak
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
DNA
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि तैरती घासों पर बने हैं घर
India floating village
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि तैरती घासों पर बने हैं घर
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
Weather
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?