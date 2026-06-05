IND vs AFG Test: नंबर-3 पर कौन करेगा बैटिंग? गौतम गंभीर ने मैच से पहले किया खुलासा, 'लंबा मौका' देने का वादा

India vs Afghanistan Test Match: भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को नंबर-3 के क्रम को लेकर बने सस्पेंस को समाप्त कर दिया है. उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार से न्यू चंडीगढ़ में शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे. गंभीर ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुदर्शन को अब तक पर्याप्त मौका नहीं मिला है और टीम प्रबंधन उन्हें 'लंबा मौका' देने का इरादा रखता है.

कोच गंभीर ने सुदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि हम केवल 11 खिलाड़ी ही चुन सकते हैं और साई वर्तमान में खराब फॉर्म में नहीं हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुदर्शन ने आईपीएल में 700 रन बनाए हैं. गंभीर का मानना है कि यदि हम किसी खिलाड़ी को महज 4-5 मैचों के आधार पर आंकेंगे, तो हम कभी भी एक मजबूत टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे.

क्यों बना हुआ है नंबर 3 का सिरदर्द?

चेतेश्वर पुजारा के टीम से बाहर होने के बाद से भारतीय टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 का स्थान अस्थिर रहा है. पुजारा ने 2025 में संन्यास की घोषणा की थी, हालांकि उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में खेला था. तब से अब तक सात अलग-अलग बल्लेबाजों को इस स्थान पर आजमाया जा चुका है, लेकिन कोई भी इस जगह को स्थाई तौर पर अपना नहीं बना सका है.

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शुभमन गिल के बाद किसे मिला मौका?

विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल टेस्ट कप्तान बने और वह नंबर 3 से खिसक कर नंबर 4 पर आ गए. गिल के इस बदलाव के बाद साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों को नंबर 3 पर मौका दिया गया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में 2-0 की हार ने इस स्थान को लेकर अनिश्चितता को और अधिक उजागर कर दिया था.

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कैसा रहा है सुदर्शन का प्रदर्शन?

साई सुदर्शन ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं और उनका औसत 27 से थोड़ा ज्यादा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में उन्होंने नंबर 3 पर वापसी की थी, लेकिन वहां वह केवल 15 और 14 रन ही बना सके थे. हालांकि, कोच गंभीर को उनके हुनर पर पूरा भरोसा है और वह उन्हें आगामी मैचों में लगातार मौके देना चाहते हैं.

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क्या भारत अब भी जीत सकता है WTC?

भले ही भारतीय टीम फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 48.15 प्रतिशत अंकों के साथ छठे स्थान पर है, लेकिन गंभीर को विश्वास है कि टीम अब भी खिताब के लिए चुनौती पेश कर सकती है. उन्होंने कहा, "हमें विश्वास है कि हम WTC जीत सकते हैं. इस टीम में प्रतिभा और भूख दोनों है.'' आईपीएल के तुरंत बाद टेस्ट खेलने की चुनौती पर उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच मानसिक मजबूती का खेल है और इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा.