IND vs AFG: वनडे टीम से कटा इन 5 स्टार खिलाड़ियों का पत्ता, सेलेक्टर्स ने 2 शतकवीरों का दिल भी तोड़ा

India Squad: आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी पर लौटेंगे. पहला पड़ाव अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज है. 19 मई को गुवाहाटी में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी ने इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. वनडे टीम में जहां ईशान किशन की वापसी और कुछ नए चेहरों को जगह मिली, तो वहीं 5 खिलाड़ियों का पत्ता साफ हो गया है.

अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के चयन में उन्हीं 5 खिलाड़ियों को झटका लगा है, जो पिछले दो वनडे दौरों पर टीम इंडिया का अहम हिस्सा थे, लेकिन इस बार सेलेक्टर्स ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में वो दो बल्लेबाज भी शामिल हैं, जिन्होंने टीम के लिए पिछली सीरीज में शानदार शतक जड़े थे.

दरअसल, भारतीय टीम ने हाल ही में दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, जहां वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. इसके बाद जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

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1. ऋतुराज गायकवाड़

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार शतक जड़ने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर करना सबसे चौंकाने वाला फैसला है. आईपीएल 2026 में धीमी बल्लेबाजी से जूझ रहे ऋतुराज को सेलेक्टर्स ने वनडे के साथ-साथ टेस्ट टीम से भी बाहर रखा है, जबकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बाद उनकी तकनीक और टेम्परामेंट को टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे मुफीद माना जा रहा था.

ऋतुराज आखिरी दफा वनडे में 6 अक्टूबर 2025 को नजर आए थे. वह अब तक 8 पारियों में 1 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 228 रन बना चुके हैं. वनडे में ऋतुराज की जगह इसलिए भी नहीं बनी, क्योंकि वह एक टॉप ऑर्डर बैटर हैं और भारत के पास अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ईशान किशन जैसे बैटर पहले से हैं.

2. यशस्वी जायसवाल

बाएं हाथ के इस विस्फोटक ओपनर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए शानदार शतक ठोका था. आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म के बाद भी उन्हें वनडे स्क्वॉड में जगह नहीं दी गई है. इसकी वजह स्लॉट की कमी है. जायसवाल भी ओपनर हैं, जबकि टीम इंडिया के पास शुभमन गिल, रोहित शर्मा और बैकअप ओपनर के तौर पर ईशान किशन भी शामिल हैं.

जायसवाल आखिरी दफा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेले थे और उन्होंने 121 बॉल पर 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 116 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी. 4 वनडे में जायसवाल 171 रन बना चुके हैं.

3. ऋषभ पंत

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए आईपीएल 2026 कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर बेहद खराब गुजर रहा है. खराब फॉर्म और ईशान किशन की वापसी के चलते आखिरकार वनडे टीम से उनका पत्ता साफ हो गया है. पंत आखिरी दफा 7 अगस्त 2024 को टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ खेले थे. इसके बाद उनकी टीम में वापसी तो हुई थी, लेकिन केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर बैटर तवज्जो दी गई और अब पंत वनडे टीम से बाहर हो चुके हैं. अपने करियर में भारत के लिए 31 वनडे खेल चुके पंत ने 1 शतक और 5 अर्धशतक के दम पर 871 रन बनाए हैं.

4. रवींद्र जडेजा

सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी इस वनडे सीरीज से ड्रॉप किया गया है. वह आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में हुई वनडे सीरीज में नजर आए थे. युवा स्पिनर हर्ष दुबे को मौका दिया गया है, जो आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं. घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने पहली बार टीम में जगह बनाई है. यही वजह है कि जडेजा को बाहर रखा गया है. जडेजा ने भारत के लिए अब तक 210 मैच खेलकर 2905 रन बनाए और 232 विकेट चटकाए हैं.

5. ध्रुव जुरेल

ध्रुव जुरेल आईपीएल 2026 में राजस्थान के लिए 400 प्लस रन बना चुके हैं. बढ़िया फॉर्म में भी हैं, लेकिन वनडे टीम से ड्रॉप कर दिए गए. पिछले वनडे सीरीज के अहम सदस्य रहे ध्रुव जुरेल को डेब्यू का मौका नहीं मिला था. वह भारत के लिए 4 टी20 मैचों में 12 रन बना सके, जबकि 9 टेस्ट में 1 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 459 रन कर चुके हैं.

इन 5 खिलाड़ियों को बाहर करके सेलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि अब पूरी तरह वनडे विश्व कप पर फोकस है. टीम मैनेजमेंट उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है, जो मौजूदा समय में बढ़िया फॉर्म में हैं और टीम कॉम्बिनेशन में फिट बैठते हैं. ऋतुराज और यशस्वी जैसे शतकवीरों को ड्रॉप करना यह बताता है कि मौजूदा फॉर्म और वर्कलोड मैनेजमेंट को पिछले रिकॉर्ड्स से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे (ODI): 14 जून, धर्मशाला

दूसरा वनडे (ODI): 17 जून, लखनऊ

तीसरा वनडे (ODI): 20 जून, चेन्नई

भारतीय वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे.

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