भारत के खिलाफ पर्थ में डेब्यू कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के दो खूंखार खिलाड़ी, बल्ले से तबाही मचाने में माहिर

IND vs AUS 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा. भारत के खिलाफ पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के दो खूंखार बल्लेबाज डेब्यू कर सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 19, 2025, 08:15 AM IST
IND vs AUS 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा. भारत के खिलाफ पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के दो खूंखार बल्लेबाज डेब्यू कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया आज भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक नई प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगा. मैथ्यू रेनशॉ और मिचेल ओवेन आज पर्थ स्टेडियम में अपना वनडे डेब्यू कर सकते हैं. पहले वनडे मैच में मैथ्यू शॉर्ट की भी वापसी होगी, जो तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं.

टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने के लगभग एक दशक बाद मैथ्यू रेनशॉ ने लगातार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. मैथ्यू रेनशॉ ने हाल में वनडे कप सीजन में क्वींसलैंड के लिए 50 से ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं. मिचेल ओवेन, जो पहले ही टी20 इंटरनेशनल मैचों में प्रभावशाली प्रदर्शन कर चुके हैं, वह भी वनडे डेब्यू कर सकते हैं. मिचेल ओवेन लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे. मिचेल ओवेन ग्लेन मैक्सवेल की कमी को पूरा करेंगे. ग्लेन मैक्सवेल ने इस साल की शुरुआत में वनडे से संन्यास ले लिया था.

जोश फिलिप विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे

जोश फिलिप विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर कूपर कोनोली को भी प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन के एडम जाम्पा की जगह खेलने की उम्मीद है, जो व्यक्तिगत कारणों से बाहर हो गए हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 152 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा रहे हैं. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में जीत मिली है. आखिरी बार वनडे में भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर 4 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हुई थी. भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

