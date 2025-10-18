IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच हो जाएगा रद्द? पर्थ के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

IND vs AUS 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच के दौरान कहीं बारिश का कहर तो देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर फैंस के मन में घबराहट और सवाल है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. फैंस को अपने पसंदीदा क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलते देखने का बेसब्री से इंतजार है. रोहित शर्मा और विराट कोहली सात महीने के लंबे अंतराल के बाद टीम इंडिया में वापसी करेंगे, इससे पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हिस्सा लिया था.

बारिश के कारण रद्द हो जाएगा पहला वनडे मैच?

पर्थ के मौसम को लेकर अचानक एक बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच के दौरान बारिश के खलल पड़ने की भविष्यवाणी की गई है. रविवार को पर्थ में बारिश होने की 63% संभावना है. Accuweather.com के अनुसार, पर्थ में रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे मैच शुरू होने से पहले बारिश होने की संभावना है. मैच के दौरान बारिश की संभावना 35% से भी ज्यादा है.

बल्लेबाजों की परेशानी बढ़ेगी

बारिश की वजह से मैच के दौरान लगातार रुकावट की आशंका है. मैच में कई बार रुकावटें आएंगी, जिससे फैंस और खिलाड़ियों दोनों की निराशा बढ़ेगी. बारिश की वजह से टॉस अहम साबित होगा. जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा. ओवर कंडीशन के कारण पर्थ की पिच से मैच के शुरूआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिलेगी. पर्थ की पिच से मिलने वाली गति, उछाल और स्विंग बल्लेबाजों की परेशानी बढ़ाएगी, जिससे मैदान पर उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा.

कैसी होगी पर्थ की पिच

ऑप्टस स्टेडियम में अब तक सिर्फ तीन वनडे मैच हुए हैं, जिनमें से दो में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती हैं. इस पिच को पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, जहां पहली पारी का औसत स्कोर 183 रन होता है, जबकि सबसे ज्यादा 153 रन का लक्ष्य हासिल किया गया है. इसलिए, ऑप्टस स्टेडियम में बल्लेबाजों को आक्रामक शॉट खेलने से पहले पिच की गति और उछाल के साथ तालमेल बिठाना होगा.