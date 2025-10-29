Advertisement
IND vs AUS: कैनबरा में बारिश ने मजा किया किरकिरा... सूर्या-गिल की मेहनत बेकार, अब डू और डाई वाला हाल

Oct 29, 2025
IND vs AUS
IND vs AUS

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 का मजा कैनबरा में किरकिरा हो गया है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. लेकिन बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ दिया. हालांकि, भारत के लिए कप्तान और उपकप्तान की बल्लेबाजी अच्छा इशारा रही क्योंकि दोनों शानदार टच में नजर आए. एशिया कप 2025 में भले टीम इंडिया चैंपियन रही थी, लेकिन सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के बल्ले से अच्छी पारियां देखने को नहीं मिली थीं. 

टीम इंडिया की जोरदार शुरुआत

भारतीय टीम ने मुकाबले में जोरदार शुरुआत की थी. अभिषेक शर्मा 4 चौकों की बदौलत 19 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव ने पारी को आगे बढ़ाया. लेकिन बीच में बारिश ने दखल दिया और मुकाबला 18-18 ओवर का हो गया. फिर सूर्या और गिल ने 5वें गियर में बल्लेबाजी की. सूर्यकुमार यादव 39 रन पर नाबाद थे जबकि शुभमन गिल 37 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे. लेकिन बारिश ने दोनों की पारियों में खलल डाल दिया है. 

अब करो या मरो वाला हाल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 सीरीज में अब करो या मरो वाला हाल हो चुका है. जो भी टीम दोनों मुकाबले जीतेगी वही इस सीरीज का खिताब अपने नाम करने में कामयाब होगी. अगला मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होगा जो 31 अक्टूबर को खेला जाना है. इस मैच के बारिश में धुलने के बाद अब फैंस महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के इंतजार में लगे होंगे.

ये भी पढे़ं.. WC 2027 से पहले हार के जंजाल में फंसी इंग्लैंड, 2 साल में सिर्फ 8 जीत, न्यूजीलैंड ने भी बुरी तरह धोया

30 अक्टूबर को टक्कर

महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महाजंग 30 अक्टूबर को देखने को मिलेगी. इस टूर्नामेंट में पहले भी दोनों टीमें टकरा चुकी हैं जहां भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम इंडिया इस हार का हिसाब करने के लिए बेताब होगी. भारत को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लगा है, टीम की इन फॉर्म बल्लेबाज प्रतिका रावल टीम से बाहर हो गई हैं.

