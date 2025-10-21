IND vs AUS 2nd ODI: टीम इंडिया में होगी खूंखार गेंदबाज की वापसी, 2025 में भारत का 'नंबर-1' बॉलर, तहस-नहस हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया!

India vs Australia ODI: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार (23 अक्टूबर) को खेला जाएगा. कंगारू टीम पर्थ में पहले वनडे को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. अगर भारत दूसरे मैच में भी हारा तो वह सीरीज गंवा देगा. ऐसे में उसके लिए यह एक करो या मरो वाला मुकाबला हो सकता है. कप्तान शुभमन गिल एडिलेड में होने वाले मुकाबले में कुछ बदलाव कर सकते हैं. तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कोच गौतम गंभीर उनकी गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी को भी देखकर अलग-अलग खिलाड़ियों पर उन्हें वरीयता दे रहे हैं.

हर्षित की जगह कुलदीप को शामिल करने की वकालत

हर्षित के लिए पहला वनडे भूलने वाला रहा. वह 2 गेंद पर 1 रन ही बना पाए और गेंदबाजी में 4 ओवरों में उन्होंने 27 रन दिए. टीम में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के अलावा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के टीम में रहते हुए तीसरे फास्ट बॉलर की जरूरत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कुलदीप इस साल जबरदस्त फॉर्म में हैं. वह तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. कुलदीप ने 16 मैचों में 38 विकेट लिए हैं. वह किसी भी पिच पर विकेट लेने में माहिर हैं. स्पिनिंग ट्रैक से लेकर फास्ट पिचों पर भी वह बड़े-बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज देते हैं.

कुलदीप के सपोर्ट में दिग्गज खिलाड़ी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य कृष्णामाचारी श्रीकांत ने टीम प्रबंधन की चयन नीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में क्यों शामिल नहीं किया गया, क्योंकि कलाई के स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में भी किसी भी समय उपयोगी हो सकते हैं. श्रीकांत ने कुलदीप को टीम में लाने की वकालत की है. श्रीकांत ने दोनों टीमों के स्पिनरों के मजबूत प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया. मेजबान टीम के लिए बाएं हाथ के स्पिनर मैट कुह्नमैन ने अक्षर पटेल (31) और वॉशिंगटन सुंदर सहित दो विकेट लिए. वहीं, भारत के लिए अक्षर और सुंदर दोनों ने एक-एक विकेट लिया. सुंदर ने विकेटकीपर जॉश फिलिप (37) को आउट किया. यही कारण था कि श्रीकांत को भारत द्वारा कलाई के स्पिनर कुलदीप को न खिलाने का तर्क समझ नहीं आया.

स्पिनरों के पक्ष में श्रीकांत

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, ''स्टार्क और हेजलवुड के अलावा उन्हें निर्णायक सफलता किसने दिलाई? यह कुह्नमैन थे. हमारे लिए भी अक्षर ने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया. स्पिनरों ने अच्छा काम किया था. वे हमेशा बेहतर काम करेंगे. कलाई के स्पिनर संभावित मैच विजेता होते हैं. मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने कुलदीप को बाहर क्यों किया. मैं अभी भी कुलदीप, वॉशिंगटन और अक्षर को खिलाता. मध्यम गति के गेंदबाजों की तुलना में स्पिनर इन परिस्थितियों में बेहतर काम करेंगे.''

श्रीकांत का अचानक फूटा गुस्सा

श्रीकांत ने कहा कि नंबर 8 तक बल्लेबाजों को शामिल करने की होड़ ने अक्सर कुलदीप जैसे खिलाड़ी को बाहर कर दिया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुलदीप सभी फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में रहे हैं. श्रीकांत ने सवाल उठाते हुए कहा, ''वह टेस्ट में इतना अच्छा गेंदबाजी कर रहा है. उसने एशिया कप में इतनी अच्छी गेंदबाजी की. उसने टी20 में अच्छा खेला है और आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटों पर गेंद टर्न नहीं होती, इसलिए हम कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे हैं. यह एक खतरनाक बयान है और मैं इसे नहीं समझता. कॉम्बिनेशन और आठ बल्लेबाजों को भूल जाइए. सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए जाइए. नंबर आठ का बल्लेबाज आपको वैसे भी कितने रन दे देगा?.''