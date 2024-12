IND vs AUS 3rd Test: बारिश के नाम रहा ब्रिस्बेन टेस्ट का पहला दिन, भारत को नहीं मिली एक भी सफलता

India vs Australia Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार (14 दिसंबर) को ब्रिस्बेन में शुरू हुआ. मैच के पहले दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. मुकाबले का पहला दिन पूरी तरह बारिश के नाम रहा और कुल 13.2 ओवर का ही खेल हो पाया. स्टंप की घोषणा के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 28 रन था. उस्मान ख्वाजा 19 और नाथन मैकस्वीनी 4 रन बनाकर नाबाद हैं.

बारिश ने किया परेशान

खराब मौसम के कारण पहले सेशन के बाद कोई खेल नहीं हो सका. मौसम विभाग ने अगले चार दिन भी बारिश का अनुमान जताया है. टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा खुश होंगे कि आस्ट्रेलियाई सलामी जोड़ी ज्यादा रन नहीं बना सकी लेकिन उनके गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खेलने के लिए मजबूर ही नहीं किया. अधिकांश गेंदें बल्लेबाजों ने छोड़ना ही मुनासिब समझा. जब लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज आक्रमण के मूड में हैं, तब बारिश हो गई और गेंदबाजों की लय टूट गई. बारिश के कारण लंच ब्रेक जल्दी ले लिया गया और पहले सेशन में 13.2 ओवर ही फेंके जा सके.

बुमराह-सिराज को नहीं मिली सफलता

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने छह ओवर में आठ रन दिए जबकि मोहम्मद सिराज ने चार ओवर में 13 रन दिए. बुमराह का इस सीरीज में यह सबसे औसत प्रारंभिक स्पैल है. पिच से उछाल मिलने के बावजूद उन्होंने छह ओवरों के पहले स्पैल में विकेट लेने वाली ज्यादा गेंदें नहीं डाली जबकि सिराज ने ज्यादातर शॉर्टपिच गेंदें फेंकी.ख्वाजा ने उन्हें दो चौके लगाकर नसीहत दी. छठे ओवर में भी बूंदाबांदी के कारण खेल रोकना पड़ा था जब स्कोर 19 रन था. तेज गेंदबाजों को पिच से स्विंग नहीं मिल रही थी और बुमराह कुछ मौकों पर ही ख्वाजा को परेशान कर सके.

UPDATE

Play for Day 1 in Brisbane has been stopped today due to rain.

Play will resume tomorrow and all following days at 09:50 AM local time (5:20 AM IST) with minimum 98 overs to be bowled.#TeamIndia | #AUSvIND

— BCCI (@BCCI) December 14, 2024