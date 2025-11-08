IND vs AUS: ब्रिस्बेन में बारिश बनी विलेन, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती 5 मैचों की T20 सीरीज

India Won T20 Series vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश के चलते धुल गया. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में जीत दर्ज की. तीसरा और चौथा मैच भारत ने जीतकर सीरीज में जबरदस्त वापसी करते हुए 2-1 से बढ़त बनाई. ब्रिस्बेन में बारिश फिर विलेन बनी, जिससे भारत ने सीरीज जीत ली.

4.5 ओवर का ही हो सका खेल

इस आखिरी मुकाबले में 4.5 ओवर का ही खेल हो सका. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था. भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तूफानी शुरुआत दिलाई. पारी का 5वां ओवर कर रहे जेवियर बार्टलेट ने 5वीं गेंद फेंकी, जिसके बाद अचानक बिजली कड़कने लगी. सुरक्षा के लिहाज से अंपायर्स ने मुकाबला रोक दिया. कुछ देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो रही, जो रुकी है, जिसके चलते मैच रद्द करना पड़ा. मैच रुकने के समय तक अभिषेक 11 गेंदों में 23 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि गिल 16 गेंदों में 29 रन पर थे. अभिषेक ने एक चौका और एक छक्का लगाया. वहीं, गिल ने 6 चौके लगाए. भारत ने 4.5 ओवर में कोई विकेट गंवाए बिना 52 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.

अभिषेक में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने 23 रन की पारी के दौरान ही टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन भी पूरे कर लिए. इसके साथ ही इस विस्फोटक बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 पूरे करने का रिकॉर्ड बना दिया. यह रिकॉर्ड पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम था, जिन्होंने 573 गेंदों में 1000 रन पूरे किए थे. अभिषेक ने 528 गेंदों में यह उपलब्धि नाम कर सूर्या का रिकॉर्ड था. अभिषेक शर्मा विराट कोहली के बाद सबसे कम पारियों में 1000 टी20 गए इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं. विराट कोहली ने 27 पारियों में ऐसा किया, जबकि अभिषेक ने 28 पारियां लीं.

सबसे तेज 1000 T20I रन

528 गेंद - अभिषेक शर्मा

573 गेंद - सूर्यकुमार यादव

599 गेंद - फिल साल्ट

604 गेंद - ग्लेन मैक्सवेल

609 गेंद - आंद्रे रसेल/ फिन एलन

सबसे कम पारियों में 1000 T20I रन पूरे करने वाले भारतीय

27 पारियां - विराट कोहली

28 पारियां - अभिषेक शर्मा

29 पारियां - केएल राहुल

31 पारियां - सूर्यकुमार यादव

40 पारियां - रोहित शर्मा

जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

अभिषेक शर्मा को सीरीज में तूफानी बल्लेबाजी और सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड भी दिया गया. अभिषेक ने 5 मैचों में 160 के घातक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 18 चौके और 6 छक्के निकले. अभिषेक का औसत 40.75 का रहा. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में, जिसमें भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, 37 गेंदों में 68 रन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी.

ऐसी रही सीरीज

सीरीज की शुरुआत पर्थ में बारिश की भेंट चढ़े मुकाबले के साथ हुई थी. मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 1-0 से बढ़त बना ली. इसके बाद होबार्ट में टीम इंडिया ने कमबैक किया और कंगारुओं को 5 विकेट से रौंदकर सीरीज बराबर कर ली. गोल्ड कोस्ट में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर 2-1 से बढ़त बनाई. गाबा में ऑस्ट्रेलिया के पास सीरीज बराबरी पर खत्म करने का मौका था, लेकिन बारिश ने मेजबानों की उम्मीदों पर पारी फेर दिया और भारत ने सीरीज जीत ली.