IND vs AUS Brisbane Test: Rohit Sharma के कैच ने Washington Sundar को दिलाई टेस्ट करियर की पहली कामयाबी

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट ब्रिसबेन (Brisbane) के गाबा (Gabba) मैदान में खेला जा रहा है. ये मैच वॉशिगटन सुंदर (Washington Sundar) के लिए काफी खास है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में डेब्यू किया है.

वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) को अपने पहले ही मैच में विकेट मिला जिसका श्रेय टीम इंडिया के 'हिटमैन' रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को जाता है. जब सुंदर ने 34वें ओवर की पहली गेंद फेंकी तो स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने शॉट मिडविकेट की तरफ हिट किया. वहां फील्डिंग के लिए मौजूद रोहित शर्मा ने झुककर अपने पैरौं की बीच गेंद को लपक लिया. इसके बाद सुंदर ने रोहित को गले लगा लिया.

What a moment for Washington Sundar! His first Test wicket is the superstar Steve Smith! #OhWhatAFeeling @Toyota_Aus | #AUSvIND pic.twitter.com/ZWNJsn0QNN

मौजूदा टूर पर सीमित ओवर की सीरीज के बाद वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) को ऑस्ट्रेलिया में ही रोक लिया गया था. चूंकि वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हें चोटिल ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की जगह मौका दिया गया.

Let's hear it for @Sundarwashi5, who gets his #TeamIndia from @ashwinravi99. He stayed back after the white-ball format to assist the team and is now the proud holder of cap number 301. pic.twitter.com/DY1AwPV0HP

— BCCI (@BCCI) January 14, 2021