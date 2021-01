IND vs AUS Brisbane Test: Rohit Sharma हुए T Natarajan के मुरीद, बांधे तारीफों के पुल

ब्रिसबेन: टीम इंडिया (Team India) के सलामी बल्लेबाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ब्रिसबेन (Brisbane) में टेस्ट डेब्यू करने वाले यॉर्कर किंग टी नटराजन (T Natarajan) की जमकर तारीफ की है और भविष्य में अच्छे करियर की उम्मीद की है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) तेज गेंदबाज टी नटराजन (T Natarajan) के मजबूत शख्सियत से काफी प्रभावित हैं. उनका मानना है कि तमिलनाडु का बाएं हाथ का ये गेंदबाज टॉप लेवल पर कामयाबी हासिल करने की भूख की बदौलत अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा.

नटराजन टीम के साथ नेट गेंदबाज के तौर पर आए थे. उन्होंने गेंदबाज मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर और शारदुल ठाकुर के साथ मिलकर आस्ट्रेलिया को पहली पारी में 369 रन पर समेट दिया और रोहित के मुताबिक ये किसी उपलब्धि से कम नहीं.

"We bowled pretty well considering the amount of experience we have in our bowling unit. This is a great experience and learning for them to bowl against the best batters and test themselves," @ImRo45 on #TeamIndia's bowling unit.#AUSvIND pic.twitter.com/9oQk7cmCzg

— BCCI (@BCCI) January 16, 2021