IND vs AUS: Hardik Pandya के करिश्माई कैच को देख पागल हुए फैंस, देखें Viral Video

नई दिल्ली: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और 11 रनों से मुकाबला अपने नाम किया. मैच में कई खिलाड़ियों ने अहम योगदान दिया जिसमें टी नटराजन (T Natarajan), रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) शामिल है.

मुकाबले में टी नटराजन (T Natarajan) और युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने शानदार गेंदबाजी की और तीन-तीन विकेट चटकाए. इसके अलावा रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. हालांकि इन खिलाड़ियों के अलावा हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने भी कमाल किया.

IND VS AUS: ऑस्ट्रेलिया ने Chahal के खेलने पर उठाए सवाल, Virat Kohli ने दी सफाई

मुकाबले के 7वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था और कप्तान अरोन फिंच शानदार फॉर्म में नजर आ रहे है. तब 7 वें ओवर की चौथी गेंद पर चहल (Yuzvendra Chahal) ने फिंच को गेंद की और फिंच ने लौंग ऑफ और मिड ऑफ के बीच शॉट खेला. लौंग ऑफ पर हार्दिक पांड्या मौजूद थे. पांड्या (Hardik Pandya) गेंद की ओर तेजी से भागे और जबरदस्त कैच पकड़ा.

What a catch from Pandya and it's the substitute Chahal with the big wicket! #AUSvIND pic.twitter.com/1DTMwZ5z4t

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के इस कैच को देख सब हैरान रह गए. इस कैच ने भारत को पहली सफलता दिलाई जो काफी अहमियत रखती थी. सोशल मीडिया पर इस कैच की खूब वाहवाही हो रही है. फैंस पांड्या के इस कैच के दीवाने हो गए है और उनकी बराबरी जोंटी रोड्स से की जा रही है.

There was a massive hoarding at the Mumbai Airport advertising the 2003 WC with a photo of the gr8 @JontyRhodes8. thought that time was get n Indian there. @ICC make sure you plaster @hardikpandya7 catch all over the world! Phenomenal! #IndiavsAustralia #HardikPandya #photography pic.twitter.com/ZDPMSFVwRT

— Rishi Darda (@rishidarda) December 4, 2020