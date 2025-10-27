Advertisement
trendingNow12976699
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS: टी20 टीम में भारत के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री, करता है कातिलाना बैटिंग, फील्डर बन जाते हैं दर्शक

India vs Australia T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है और अब टी20 की बारी है. 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल में 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया आगामी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूत करने उतरेगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs AUS: टी20 टीम में भारत के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री, करता है कातिलाना बैटिंग, फील्डर बन जाते हैं दर्शक

India vs Australia T20I Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है और अब टी20 की बारी है. 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल में 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया आगामी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूत करने उतरेगी. अगले साल फरवरी-मार्च में भारत इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है और वह खिताब बचाने के लिए उतरेगा. सूर्या की सेना की तैयारियों को झटका देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पूरी प्लानिंग कर ली है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में आया खूंखार बल्लेबाज

कंगारू टीम ने टी20 सीरीज के लिए अपने धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को वापस बुलाया है. वह दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में एक हैं और अपनी तूफानी बैटिंग से तबाही मचा देते हैं. वह कई मौकों पर टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए हैं और अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में उनके ऊपर ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी निर्भर होगी. आईपीएल में लंबा समय गुजारने के बाद मैक्सवेल अब भारतीय जमीन पर टी20 वर्ल्ड कप जिताने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चोट के कारण थे बाहर

मैक्सवेल कलाई की फ्रैक्चर से पूरी तरह उबरकर सितंबर 2024 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. इस साल की शुरुआत में वनडे मैचों से संन्यास लेने वाले वर्ल्ड कप विजेता मैक्सवेल सीरीज के अंतिम तीन मैचों में खेलेंगे. वह 29 को कैनबरा और 31 को मेलबर्न में नहीं उतरेंगे. उसके बाद 2 नवंबर को होबार्ट में उनकी वापसी होगी. फिर आखिरी दो टी20 मैच गोल्ड कोस्ट (6 नवंबर) और ब्रिस्बेन (8 नवंबर) को खेले जाएंगे.

ये भी पढ़ें: लग्जरी गाड़ी छोड़ कैब में हो गए सवार, टीम इंडिया के 3 क्रिकेटर्स ने चौंकाया, इंटरनेट पर आई रिएक्शंस की बाढ़

fallback

 

भारत के खिलाफ गजब का रिकॉर्ड

मैक्सवेल का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ टी20 मैचों जबरदस्त है. उन्होंने 22 मैचों की 21 पारियों में 574 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 31.88 का रहा है. उन्होंने 152.25 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे हैं. भारत के खिलाफ उनके 2 शतक और 2 अर्धशतक हैं. मैक्सवेल का उच्चतम स्कोर नाबाद 113 रन है.

ये भी पढ़ें: 1110 मैच और 4204 विकेट... 95 साल से नहीं टूटा ये नामुमकिन जैसा रिकॉर्ड! शेन वॉर्न-मुरलीधरन भी रह गए पीछे

fallback

भारत से स्पेशल कनेक्शन

भारत से मैक्सवेल का स्पेशल कनेक्शन भी है. वह भारतीय मूल की विनी रमन के पति हैं. विनी ऑस्ट्रेलिया में एक फार्मासिस्ट हैं. उनके पिता वेंकट रमन और मां विजयलक्ष्मी का चेन्नई से स्पेशल कनेक्शन है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल की पढ़ाई की और उसी में अपना करियर बनाया. मैक्सवेल से उनकी मुलाकात 2013 के अंत में हुई थी. उसके बाद से दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और फरवरी 2020 में सगाई करने के बाद 2022 में शादी कर ली. दोनों का एक बेटा लोगन मेवरिक मैक्सवेल है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Australia

Trending news

बिहार में वोटिंग के बीच आज पूरे देश के लिए कौन सा ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
Election Commission news
बिहार में वोटिंग के बीच आज पूरे देश के लिए कौन सा ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा