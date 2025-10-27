IND vs AUS: टी20 टीम में भारत के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री, करता है कातिलाना बैटिंग, फील्डर बन जाते हैं दर्शक

India vs Australia T20I Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है और अब टी20 की बारी है. 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल में 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया आगामी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूत करने उतरेगी. अगले साल फरवरी-मार्च में भारत इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है और वह खिताब बचाने के लिए उतरेगा. सूर्या की सेना की तैयारियों को झटका देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पूरी प्लानिंग कर ली है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में आया खूंखार बल्लेबाज

कंगारू टीम ने टी20 सीरीज के लिए अपने धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को वापस बुलाया है. वह दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में एक हैं और अपनी तूफानी बैटिंग से तबाही मचा देते हैं. वह कई मौकों पर टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए हैं और अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में उनके ऊपर ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी निर्भर होगी. आईपीएल में लंबा समय गुजारने के बाद मैक्सवेल अब भारतीय जमीन पर टी20 वर्ल्ड कप जिताने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं.

चोट के कारण थे बाहर

मैक्सवेल कलाई की फ्रैक्चर से पूरी तरह उबरकर सितंबर 2024 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. इस साल की शुरुआत में वनडे मैचों से संन्यास लेने वाले वर्ल्ड कप विजेता मैक्सवेल सीरीज के अंतिम तीन मैचों में खेलेंगे. वह 29 को कैनबरा और 31 को मेलबर्न में नहीं उतरेंगे. उसके बाद 2 नवंबर को होबार्ट में उनकी वापसी होगी. फिर आखिरी दो टी20 मैच गोल्ड कोस्ट (6 नवंबर) और ब्रिस्बेन (8 नवंबर) को खेले जाएंगे.

भारत के खिलाफ गजब का रिकॉर्ड

मैक्सवेल का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ टी20 मैचों जबरदस्त है. उन्होंने 22 मैचों की 21 पारियों में 574 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 31.88 का रहा है. उन्होंने 152.25 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे हैं. भारत के खिलाफ उनके 2 शतक और 2 अर्धशतक हैं. मैक्सवेल का उच्चतम स्कोर नाबाद 113 रन है.

भारत से स्पेशल कनेक्शन

भारत से मैक्सवेल का स्पेशल कनेक्शन भी है. वह भारतीय मूल की विनी रमन के पति हैं. विनी ऑस्ट्रेलिया में एक फार्मासिस्ट हैं. उनके पिता वेंकट रमन और मां विजयलक्ष्मी का चेन्नई से स्पेशल कनेक्शन है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल की पढ़ाई की और उसी में अपना करियर बनाया. मैक्सवेल से उनकी मुलाकात 2013 के अंत में हुई थी. उसके बाद से दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और फरवरी 2020 में सगाई करने के बाद 2022 में शादी कर ली. दोनों का एक बेटा लोगन मेवरिक मैक्सवेल है.