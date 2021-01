IND vs AUS Brisbane Test Day 1 LIVE: सिराज ने दिया ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका

ब्रिसबेन: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट ब्रिसबेन (Brisbane) के गाबा मैदान में खेला जा रहा है. मार्कस हैरिस 3 और मार्नस लाबुशेन 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर-14/1 (पहली पारी)

भारत के युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया. डेविड वॉर्नर आज भी नाकाम रहे, वो महज 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए. रोहित शर्मा ने उनका कैच पकड़ा.

यह भी पढ़ें- BCCI के अगले सालाना कॉन्ट्रैक्ट में इन 6 क्रिकेटर्स की होगी चांदी! Virat Kohli के बराबर मिल सकती है सैलरी

टी नटराजन को आज टीम इंडिया का टेस्ट कैप नंबर 300 दिया गया. दिलचस्प बाद ये है कि उन्होंने इसी ऑस्ट्रेलिया टूर पर वनडे और टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. बीसीसीआई ने नटराजन का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वो अब सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी बन चुके हैं.

The stuff dreams are made of. A perfect treble for @Natarajan_91 as he is presented with #TeamIndia's Test No. 300. It can't get any better! Natu is now an all-format player. #AUSvIND pic.twitter.com/cLYVBMGfFM

— BCCI (@BCCI) January 14, 2021