IND vs AUS 2nd Test Day 1 LIVE Update: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत की पहली गेंदबाजी

मेलबर्न: पहले टेस्ट में 36 रन पर ऑल ऑउट होने की शर्मिंदगी झेलने वाली भारतीय टीम (Team India) आज दूसरे टेस्ट में बराबरी के इरादे से उतरी है. रेग्युलर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की गैर मौजूदगी में मेहमान टीम लिए ये चुनौती काफी मुश्किल होगी.

पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया को एडिलेड (Adelaide) जैसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा है. पहले मैच की शर्मनाक हार और अपने बेस्ट खिलाड़ी कोहली का बाकी मैचों में टीम में नहीं होना. कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे Ajinkya Rahane) पर ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी होगी.

अच्छी बात हालांकि ये है कि भविष्य के स्टार शुभमन गिल (Shubman Gill) टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के लिए तैयार हैं. इसी तरह चोटिल मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की कमी पूरी करने के लिए मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) जैसा युवा गेंदबाज मैदान में मौजूद रहेंगे.

पहले मैच की हार से ज्यादा जिस तरीके से हार मिली है, वो भारतीय टीम को बरसों तक वह कचोटती रहेगी. अगले कुछ दिन भारतीय खिलाड़ियों की असल परीक्षा होगी जिनका सामना आत्मविश्वास से भरी टिम पेन (Tim Paine) की टीम से है.

खराब फॉर्म से जूझ रहे पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) की जगह मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के साथ गिल पारी की शुरूआत करेंगे. पहले टेस्ट में सस्ते में आउट हुए मयंक भी उस मैदान पर अच्छी पारी खेलना चाहेंगे, जहां उन्होंने पहला टेस्ट खेला था.

प्रैक्टिस मैच में 73 गेंद में शतक जमाने वाले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) आक्रामक अंदाज में खेलना जारी रखेंगे जिसकी टीम केा जरूरत भी है. वो 2018-19 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर चमके थे लेकिन पिछले साल फॉर्म और आत्मविश्वास दोनों खो दिए जिससे सीमित ओवरों की टीम में जगह नहीं बना सके.

रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) हैमस्ट्रिंग और सिर की चोट से उबर चुके हैं. वह अपने हरफनमौला खेल और अनुभव से काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं. माना जा रहा है कि हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने कहा है कि उनकी टीम इस टेस्ट में कोई कोताही नहीं बरतेगी हालांकि प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. पेन ने कहा,‘हमें पता है कि भारत को अपने क्रिकेट पर गर्व है और वह काफी प्रतिभाशाली टीम है. वह एमसीजी (MCG) पर जरूर वापसी करेगी.’

कोहली की कमी की भरपाई नहीं की जा सकती लेकिन रहाणे को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी होगी और वह बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आ सकते हैं. चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) संयम के साथ खेल सकते हैं लेकिन कोच रवि शास्त्री को उन्हें बताना होगा कि रनगति तेज रखना भी उतना ही जरूरी है ताकि बाकी बल्लेबाजों पर से दबाव कम हो.

मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी. वहीं भारतीय बल्लेबाजों को पैट कमिंस और जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) का सामना करते समय मानसिक रूप से भी मजबूत होना होगा.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: टिम पेन (कप्तान), जो बर्न्स, मैथ्यू वेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस,जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क , नाथन लियोन ।

भारत की प्लेइंग XI: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

मैच शुरू होने का वक्त: भारतीय समयनुसार सुबह 5 बजे से.

मैदान: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, विक्टोरिया.

