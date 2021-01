IND vs AUS: Sydney Test में David Warner के खेलने पर सस्पेंस बरकरार

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया के टॉप बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने कहा है कि भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले उनका पूरी तरह फिटनेस हासिल करना काफी मुश्किल है. उन्होंने हालांकि कहा कि वो चयन पैनल और टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर खरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे.

डेविड वॉर्नर (David Warner) को भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान ग्रोइन में चोट लगी थी और उनका 7 से 11 जनवरी तक होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट होना मुश्किल लग रहा है. वह सीरीज के पहले 2 टेस्ट में भी नहीं खेल पाए थे जहां पारी का आगाज करने वाले जो बर्न्स और मैथ्यू वेड उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे.

फिटनेट के बारे में वॉर्नर ने कहा, ‘हमें आज और कल ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लेना है इसलिए मैं आपको इससे ज्यादा संकेत नहीं दे सकता कि अभी मेरी स्थिति क्या है. मैंने पिछले कुछ दिन से ट्रेनिंग नहीं की है लेकिन आज और कल की ट्रेनिंग के बाद बेहतर संकेत मिलेगा कि मेरी स्थिति क्या है. क्या मैं सौ फीसदी फिट हो जाऊंगा? काफी मुश्किल है.’

उनके अगले बयान में हालांकि क्रिकेट आस्ट्रेलिया (Cricket Australia) और टीम प्रबंधन की उन्हें खिलाने को लेकर उत्सुकता का पता चलता है. वॉर्नर ने कहा, ‘लेकिन मैं मैदान पर उतरने और खेलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा. अगर इसका मतलब ये भी है कि मैं सौ फीसदी फिट नहीं हूं तो भी अगर चयनकर्ता हरी झंडी देते हैं तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा.’

वॉर्नर ने कहा कि कुछ नेट सेशन के दौरान उन्होंने पैर बाहर निकालकर खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्हें पता है कि मैदान के दौरान कितने जज्बे की जरूरत होती है. उन्होंने कहा, ‘नेट पर बल्लेबाजी करने से शायद मुझे मदद मिली क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे गेंद के मेरे करीब गिरने का इंतजार करना पड़ रहा है और मैं उस तक नहीं पहुंच रहा और एक जगह खड़ा होकर खेलने का प्रयास कर रहा हूं. यह कहना अजीब है.’

David Warner says it is ‘highly doubtful’ he will be 100 per cent fit in time for the third Test, and proving he will nonetheless be able do his job in the field looms as the final box he must tick #AUSvIND https://t.co/AH5wYK2eZQ pic.twitter.com/xNVZ1gUBcp

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 2, 2021