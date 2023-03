हालांकि एक समय ऑस्ट्रेलिया की पारी भी संकट में जाती हुई दिख रही थी. 12 रन पर उसका पहला विकेट गिर गया था और टीम इंडिया उसका दूसरा विकेट लेने के भी बेहद करीब पहुंच गई थी. दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद मार्कस लाबुशेन क्रीज पर उतरे. लाबुशेन जब 0 रन पर थे तब जडेजा ने उन्हें बोल्ड कर दिया था. हालांकि ये नो बॉल करार दी गई. इसका नतीजा ये हुआ कि लाबुशेन नॉट आउट करार दिए गए.

How can a spinner bowl so many no balls

This is criminal from Jadeja INDvAUS pic.twitter.com/XtYEGIETdx

