IND vs AUS: Nathan Lyon Australia की T20 टीम में शामिल, Cameron Green हुए रिलीज

सिडनी: ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया के खिलाफ खेली जा रही 3 टी-20 मैचों की सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए कैमरन ग्रीन (Cameron Green) की जगह पर नाथन लॉयन (Nathan Lyon) को टीम में शामिल किया है.ग्रीन को इंडिया-ए के साथ खेले जाने वाले प्रैक्टिस मैच के लिए आस्ट्रेलिया-ए टीम से जुड़ने के लिए नेशनल टीम से रिलीज कर दिया गया है.

Australia have added Nathan Lyon to their squad for the remainder of the #AUSvIND T20 series against India https://t.co/k3LypOjowW

कैमरन ग्रीन (Cameron Green) की जगह नाथन लॉयन (Nathan Lyon) का टी-20 टीम में शामिल किया जाना हैरानी भरा फैसला है क्योंकि उन्हें टी-20 एक्सपर्ट नहीं समझा जाता है. उन्होंने इस फॉर्मेट में सिर्फ 2 मैच ही खेले हैं. उन्होंने अपना आखिरी टी-20 मैच साल 2018 में खेला था.

With Ashton Agar out of the #AUSvIND T20I series with an injury, off-spinner Nathan Lyon has been added to the squad!

Meanwhile, captain Aaron Finch is awaiting scan results following injury concerns in the first match. pic.twitter.com/RxSSg6rID8

