Advertisement
trendingNow12947293
Hindi Newsक्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से कटेगा इन 5 खिलाड़ियों का पत्ता! एशिया कप में मचाई थी तबाही

IND vs AUS, ODI Series: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज से भारत के 5 बड़े खिलाड़ियों का पत्ता कट सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 04, 2025, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से कटेगा इन 5 खिलाड़ियों का पत्ता! एशिया कप में मचाई थी तबाही

IND vs AUS, ODI Series: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज से भारत के 5 बड़े खिलाड़ियों का पत्ता कट सकता है. भारत के इन 5 खिलाड़ियों ने हाल ही में एशिया कप 2025 के दौरान जमकर तबाही मचाई थी. बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 खिलाड़ियों पर जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज से बाहर किया जा सकता है.

1. शुभमन गिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से शुभमन गिल को बाहर रखा जा सकता है. शुभमन गिल को ब्रेक की जरूरत है. शुभमन गिल ने इस साल अभी तक काफी क्रिकेट खेली है. शुभमन गिल ने साल 2025 में अभी तक ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, IPL 2025, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज और एशिया कप 2025 के दौरान लगातार कई मैच खेले हैं. शुभमन गिल अब फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने में व्यस्त हैं. ऐसे में शुभमन गिल के वर्कलोड को देखते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है. शुभमन गिल की जगह अभिषेक शर्मा या यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज मौका दिया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. हार्दिक पांड्या

एशिया कप 2025 के दौरान भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जांघ की मांसपेशी में चोट लग गई थी, जिसके चलते उन्हें चार हफ्ते तक रेस्ट करने की सलाह दी गई है. हार्दिक पांड्या चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. हार्दिक पांड्या की जगह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. दूसरा विकल्प शिवम दुबे भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई हालात में उनकी गेंदबाजी की कड़ी परीक्षा नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें- भारत के इस खूंखार बल्लेबाज को वनडे टीम में उतारने का आ गया वक्त, 28 गेंद पर जड़ चुका शतक

3. जसप्रीत बुमराह

भारत के खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से आराम दिया जा सकता है. जसप्रीत बुमराह ने साल 2025 में अभी तक IPL 2025 के दौरान 12 मैच, इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच और एशिया कप 2025 में 5 टी20 मैच खेले हैं. जसप्रीत बुमराह अब फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने में व्यस्त हैं. जसप्रीत बुमराह को चोट से बचाने के लिए टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स उन्हें पूरे ऑस्ट्रेलियाई दौरे से आराम दे सकते हैं.

4. सूर्यकुमार यादव

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा. टीम मैनेजमेंट ने फिलहाल सूर्यकुमार यादव को भारत की वनडे योजनाओं से बाहर ही रखा है. सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए लंबे समय से कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 19 नवंबर 2023 को खेला था. यह 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था. हाल ही में सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी में भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जिताई थी.

5. तिलक वर्मा

तिलक वर्मा ने हाल ही में भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 28 सितंबर को खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में 53 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. तिलक वर्मा ने इस फाइनल मैच में पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीनते हुए भारत को चैंपियन बनाया था. हालांकि फिर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए तिलक वर्मा को मौका मिलना मुमकिन नहीं है. मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की मौजूदगी के कारण तिलक वर्मा को जगह मिल पाना बहुत मुश्किल है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
;