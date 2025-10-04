Advertisement
छिन जाएगी रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी? वनडे सीरीज के लिए आज होगा ऐलान, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

IND vs AUS ODI Sqaud Annoucement: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया को लेकर उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 04, 2025, 06:47 AM IST
Trending Photos

IND vs AUS ODI Sqaud Annoucement: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया को लेकर उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी आज यानी शनिवार (4 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है.

वनडे सीरीज के लिए आज होगा ऐलान

सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग में रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. रोहित शर्मा ने अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच सात महीने पहले 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. यह ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच था, जिसमें भारत ने कीवी टीम को 4 विकेट से हराकर रोहित शर्मा की कप्तानी में ट्रॉफी जीती थी. सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग में रोहित शर्मा की कप्तानी चर्चा का बड़ा विषय होगी.

ये भी पढ़ें- फौजी के बेटे ने कर दी स्ट्राइक, वेस्टइंडीज के जख्मों पर मारा हथौड़ा, भारत को मिल गया फ्यूचर स्टार

छिन जाएगी रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय टीम में चुना जा सकता है. हालांकि रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे या नहीं इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल व टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और वनडे फॉर्मेट ही एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें वे मौजूदा समय में सक्रिय हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही भारत के लिए आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच सात महीने पहले 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था.

रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही IPL 2025 के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेली है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा को वनडे कप्तान के रूप में बरकरार रखा जाएगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है. पता चला है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति इस मुद्दे पर 38 साल के रोहित शर्मा के साथ मीटिंग करने की योजना बनाएगी. रोहित शर्मा ने सार्वजनिक रूप से 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने की अपनी इच्छा जताई है. भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नय्यर के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि हिटमैन ने 10KG वजन कम किया है.

रोहित शर्मा ने भारत की शानदार कप्तानी की

रोहित शर्मा दिसंबर 2022 से भारत के फुल टाइम वनडे कप्तान हैं और उन्होंने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जहां फाइनल में हिटमैन की सेना ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. हालांकि उससे पहले भारतीय टीम ने लगातार 10 मैच जीते थे. इस साल की शुरुआत में, रोहित शर्मा ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाया था, जिसमें भारतीय टीम अजेय रही. भारत ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भी बिना एक भी मैच हारे जीता. 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी होगी. शुभमन गिल को रोहित के बाद वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन यह भी दावा किया गया है कि श्रेयस अय्यर को वनडे कप्तान नियुक्त किया जा सकता है.

