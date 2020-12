IND vs AUS: बीच मैदान में Shubman Gill से हुई टक्कर, लेकिन Ravindra Jadeja ने लपका जबरदस्त कैच

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND Vs AUS) के बीच जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) के पहले दिन कुछ शानदार फील्डिंग का नजारा देखने को मिला. आज टीम इंडिया (Team India) के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अपनी सूझबूझ की बेहतरीन मिसाल पेश की.

मैच के 13वें ओवर में जब में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने मैथ्यू वेड (Matthew Wade) को गेंद फेंकी, तब बॉल बल्ले से टकराकर हवां में उधल गई. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और शुभमन गिल (Shubman Gill) दोनों ही फील्डर गेंद की तरफ भागे. इनके बीच टक्कर हुई और एक अनचाही घटना होते-होते बची.

Almost disaster! But Jadeja held his ground and held the catch! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/SUaRT7zQGx

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने खुद के कदमों पर पूरा कंट्रोल रखा और बेहद समझदारी से कैच पकड़ लिया. कैच लेने के ठीक बाद गिल और जडेजा आपस में टकरा गए, लेकिन तब तक मैथ्यू वेड आउट हो चुके थे. इस टक्कर के बावजूद जडेजा के हाथों से कैच नहीं छूटा.

How good is that!

You can't keep @imjadeja out of action for too long. Playing his first Test of the tour, the all-rounder exhibits his top fielding skills with this amazing catch to dismiss Wade. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/ZeEdgksLdr

— BCCI (@BCCI) December 26, 2020