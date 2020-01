IND vs AUS: रिकी पोंटिंग ने ट्विटर पर बताया, कौन जीतेगा वनडे सीरीज, वजह भी बताई

मुंबई: करीब एक साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर भारत के वनडे दौरे (India vs Australia) पर है. पिछली बारी यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, लेकिन इस बार उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) का दावा कुछ और ही है.

पोंटिग का कहना है कि टीम इंडिया बदला लेने की कोशिश तो करेगी, लेकिन एरोन फिंच ब्रिगेड मेजबानों को तीन मैचों वनडे सीरीज में एक बार फिर मात देने में कामयाब होंगे. सीरीज का आगाज मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में होगा.

पोंटिंग ने ट्विटर पर अपने फैंस के साथ हुए सवाल जबाव सत्र में कहा, "वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्वास में हैं और उनका इस ग्रीष्मकालीन सत्र में बढ़िया टेस्ट क्रिकेट रहा, लेकिन टीम इंडिया पिछली द्विपक्षीय सीरीज का बदला लेने को बेताब होगी"

Australia will be full of confidence after an excellent World Cup and a great summer of Test cricket but India will be keen to redeem themselves from the last ODI series loss against Australia. Prediction: 2-1 Australia https://t.co/r5fIiLNs6Y

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 12, 2020