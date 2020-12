Ricky Ponting बोले, 'Australia के बल्लेबाजों ने Ravichandran Ashwin को हल्के में ले लिया'

एडिलेड: पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को कम करके आंका और इस गेंदबाज के खिलाफ उनके आक्रामक रवैये के कारण पहली पारी में टीम की बल्लेबाजी बिखर गई.

इस 34 साल के गेंदबाज ने अपना टैलेंट दिखाते हुए 4 विकेट झटके, जिसमें दिग्गज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को पवेलियन की राह दिखाना भी शामिल था. इस डे-नाइट टेस्ट (Day-Night Test) के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 191 रन पर ऑल आउट हो गई.

IND vs AUS: बैटिंग में फ्लॉप होने वाले पृथ्वी शॉ ने छोड़ा आसान कैच, गुस्से से लाल हुए कोहली

रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने कहा, ‘अश्विन के खिलाफ हमारे बल्लेबाज जरूरत से ज्यादा आक्रामक दिख रहे थे. उन्होंने अश्विन को कम कर के आंका लेकिन अश्विन ने दिखा दिया कि वह कितने शानदार है.’

R Ashwin has taken three or more wickets in each of his last four innings in Australia

How good was he on Friday? pic.twitter.com/pasV7h8D7j

— ICC (@ICC) December 19, 2020