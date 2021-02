IND vs AUS: Chennai Test में फिर नाकाम हुए Rohit Sharma, ट्विटर पर फूटा फैंस का गुस्सा

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच खेला जा रहा पहले टेस्ट में कई भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल दिखाया जिसकी तारीफ क्रिकेट के गलियारों में खूब हो रही है. दूसरी तरफ टीम इंडिया (Team India) के ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पूरी तरह नाकाम रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय फैंस काफी निराश हैं.

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से टीम इंडिया (Team India) को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो चेन्नई टेस्ट (Chennai Test) की दोनों पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए. 'हिटमैन' पहले पारी में 6 और दूसरी में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. किसी ने इस सीनियर खिलाड़ी से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के इस फ्लॉप खेल को लेकर उनका काफी मजाक उड़ाया जा रहा है. कई फैंस उनके आईपीएल (IPL) और टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) के प्रदर्शन की तुलना कर रहे हैं, तो कोई यहां तक कह रहा है कि उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाने की काफी जल्दी होती है. आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स.

Rohit Sharma in Test cricket

After WI 2013 to before SA 2019 45 innings , 1297 runs , 33 Avg.

After SA 2019 series 8 innings , 174 runs , 21 Avg. #Copied

But we need to be patient with this 34 year old youngster, surely a one for the future #INDvENG #ENGvIND pic.twitter.com/t6RVExBvRf

— Abhijith S (@Abhi_mania) February 8, 2021