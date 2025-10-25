VIDEO: विराट को सिडनी में स्टैंडिंग ओवेशन, सिंगल लेने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट, वायरल हुआ कोहली का रिएक्शन

IND vs AUS 3rd ODI: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरे तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूदा तमाम दर्शक भावुक हो गए. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर संभवत: अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच के दौरान विराट कोहली जैसे ही मैदान पर बैटिंग करने के लिए दाखिल हुए तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में फैंस का जोश देखने लायक था. 36 साल के विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ और एडिलेड में खेले गए पहले दो वनडे मैचों में लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हो गए थे.

विराट को सिडनी में स्टैंडिंग ओवेशन

विराट कोहली शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने उतरे और मिड-विकेट की ओर एक रन लेकर सीरीज में अपना पहला रन बनाया. विराट कोहली के आते ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों ने न सिर्फ खड़े होकर चेज मास्टर का अभिवादन किया, बल्कि सीरीज में लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद अपना पहला रन बनाने पर विराट कोहली के लिए जमकर तालियां बजाई और खूब जश्न मनाया.

वायरल हुआ कोहली का रिएक्शन

विराट कोहली ने सिंगल लेने के बाद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और अपनी मुट्ठी बांधते हुए एक दमदार रिएक्शन भी दिया. विराट कोहली का ये एक रिएक्शन ही 100 शब्दों के बराबर था. विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 305 वनडे मैचों में 57.53 की औसत से 14211 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 183 रन रहा.

भारत को जीत के लिए मिला 237 रनों का टारगेट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में 236 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से हर्षित राणा ने 4 विकेट हासिल किए. वॉशिंगटन सुंदर को 2 सफलताएं हाथ लगीं. इनके अलावा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी तीसरे वनडे मैच में भारत को जीत के लिए 237 रन का लक्ष्य दिया है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से गंवा चुकी है. वहीं, एडिलेड में मेहमान टीम को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरी है.