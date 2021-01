Sydney Test: Babul Supriyo ने धीमी पारी को लेकर किया कमेंट, तो Hanuma Vihari और Ravichandran Ashwin ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच खेले गया सिडनी टेस्ट (Sydney Test) ड्रॉ रहा. इस मैच में टीम इंडिया (Team India) को हार से बचाने के लिए हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की संयम भरी पारी की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन भारतीय सांसद बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) को इनकी बैटिंग शायद पसंद नहीं आई.

सुप्रियो ने विहारी पर साधा निशाना

सांसद बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने ट्विटर पर लिखा,'109 गेंद खेलकर 7 रन बनाया, इसे अति निदर्यी कहा जाएगा. हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) ने न सिर्फ भारत के लिए ऐतिहासिक जीत का मौका खो दिया, बल्कि क्रिकेट का भी कल्त कर डाला.' सुप्रियो ने विहारी के कदम को 'आपराधिक' तक बता दिया.



Playing 109 balls to score 7 !That is atrocious to say the least•Hanuma Bihari has not only killed any Chance for India to achieve a historic win but has also murdered Cricket.. not keeping win an option, even if remotely, is criminal.

PS: I know that I know nothing abt cricket

