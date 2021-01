IND vs AUS Sydney Test: Cheteshwar Pujara की धीमी बल्लेबाजी से हैरान हुए Ricky Ponting, दी ये सलाह

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने कहा है कि चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की धीमी बल्लेबाजी टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बना रही है. पोंटिंग से जब पूछा गया कि क्या पुजारा को अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए.

रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने एक ट्वीट के जवाब में कहा, 'मेरे हिसाब से ये सही सोच है. मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा ज्यादा खुलकर खेलना चाहिए क्योंकि उनकी इस तरह की बल्लेबाजी उनके साथ बैटिंग कर रहे क्रिकेटर्स पर दबाव बना रही है.

I don't think it was the right approach, I think he needed to be a bit more proactive with his scoring rate because I felt it was putting too much pressure on his batting partners https://t.co/2OhmdATvke

