IND vs AUS Sydney Test: Ricky Ponting का दावा हुआ गलत, तो Virender Sehwag ने लिए मजे

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) का तीसरा टेस्ट की चौथी पारी ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने उम्मीद से कहीं बेहतर बल्लेबाजी की है. इसकी वजह से रिकी पोंटिग (Ricky Ponting) का दावा गलत साबित हुआ.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिग (Ricky Ponting) से जब 10 जनवरा को एक दर्शक ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया को कितने रन पर पारी घोषित कर देनी चाहिए. इसके जवाब में पोटिंग ने कहा, ' इस वक्त 310 रन से ज्यादा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में 200 रन नहीं बना पाएगी.'

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने रिकी पोटिंग (Ricky Ponting) के बयान को शेयर करते हुए उन्हें ट्रोल कर दिया. हलांकि वीरू ने कोई कैप्शन नहीं लिखा, लेकिन एक पुरानी तस्वीर शेयर की है जिसमें ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पोटिंग को बेहद मजेदार तरीके से देख रहे हैं.

जब भारत ने अपनी दूसरी पारी में 200 रन का आंकड़ा पार किया तो रिकी पोटिंग ट्रोल होने लगे. इस पर पोटिंग ने कहा, '200 से कम रन के दावे पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, ये पिच इतना नहीं उखड़ा जितना मैं सोच रहा था. जिस तरह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) खेल रहे हैं, ये ऐसे हालात में बिलकुल सही तरीका है.'

So much for the prediction of India scoring under 200, this pitch hasn't deteriorated anywhere near what I was expecting. Like the way Rishabh Pant's playing, it's the perfect approach to take in these conditions. And now it's game on #AUSvIND

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 11, 2021