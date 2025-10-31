IND vs AUS: सूर्या को लगे 4 साल... अभिषेक ने सालभर में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने टीम इंडिया के संकटमोचक

India vs Australia 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच टीम इंडिया के लिए बुरा सपना साबित होता नजर आया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई. लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं झुके, उन्होंने रिकॉर्डतोड़ फिफ्टी ठोकते हुए मेलबर्न में भी अपनी दहशत फैला दी है. अभिषेक ने वो कारनामा कर दिखाया है जो सूर्यकुमार यादव को करने में 4 साल लगे थे.

अभिषेक बने टीम के संकटमोचक

टीम इंडिया की हालत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने पतली नजर आई. भारत के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हुए. इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल समेत कुछ बड़े नाम शामिल रहे. लेकिन एक छोर अभिषेक शर्मा ने संभाले रखा. उन्होंने 37 गेंद में 2 छक्के और 8 चौके लगाकर 68 रन की पारी खेली. उन्हें हर्षित राणा का साथ मिला जिन्होंने 35 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 126 तक पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक ने किया ये कारनामा

टीम इंडिया के युवा अभिषेक शर्मा का नाम उन बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 25 या उससे कम गेंदो में टी20 इंटरनेशनल में 50+ स्कोर किए हैं. इस मामले में उन्होंने सूर्यकुमार यादव, फिल साल्ट, एविन लुईस की उन्होंने बराबरी कर ली है. अभिषेक ने सालभर में इन दिग्गजों की बराबरी कर ली. उन्होंने अभी तक कुल 8 बार टी20 फॉर्मेट में 50+ स्कोर किए हैं जिसमें 7 बार 25 गेंद या उससे पहले उन्होंने फिफ्टी ठोकी हैं.

करो या मरो की स्थिति

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. ऐसे में सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को दूसरे और तीसरे दोनों टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी. लेकिन भारतीय टीम मेलबर्न में लड़खड़ाती नजर आई है. वनडे सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

ये भी पढ़ें.. IND W vs AUS W: जेमिमा का शतक... ताजा हुई 8 साल पुरानी याद, नॉकआउट में सेंचुरी ठोकने वाली दूसरी भारतीय

टी20I में सबसे ज़्यादा बार 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन तक पहुँचना (फुल मेंबर टीमें)

7 अभिषेक शर्मा (8 X 50+ स्कोर)

7 फिल साल्ट (11)

7 एविन लुईस (15)

7 सूर्यकुमार यादव (25)