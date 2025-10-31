Advertisement
trendingNow12983081
Hindi Newsक्रिकेट

मेलबर्न में हेजलवुड का कोहराम, बना दिया गजब का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, भारत की बुरी तरह से हार

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा. भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से विफल रहे है.हेजलवुड ने इसी के साथ एक जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

josh hazlewood
josh hazlewood

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा. भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से विफल रहे है. अभिषेक शर्मा के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने खास प्रदर्शन नहीं रहा. ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का मैच में पूरी तरह से दबदबा रहा. खासकर जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों की एक ना चली. उन्होंने पावरप्ले  के दौरान भारत के 3 बल्लेबाजों को चलता किया. इसमें सबसे अहम विकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को चलता कर दिया.  हेजलवुड ने इसी के साथ एक जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

जोश हेजलवुड 
जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया के टी20 क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की बराबरी कर ली है.  दरअसल, हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर के बारे में. हेजलवुड के नाम अब 60 मैचों की 59 पारियों में 79 विकेट लेने का कारनामा किया था. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/12 का रहा है. मिचेल स्टार्क की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में खेले 65 टी20 मैचों की 60 पारियों में 79 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/20 का रहा है. 

एडम जाम्पा हैं नंबर 1

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज की लिस्ट में टॉप पर एडम जाम्पा हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान 106 मैचों की 104 पारियों में 131 विकेट लेने का कारनामा किया है.  इस दौरान जैम्पा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट 19 लेने का कारनामा  किया है.  उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा करने का कारनामा किया है.  1 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.

ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे
पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के बुरी तरह से फ्लॉप रही. अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा टीम इंडिया के लिए 37 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए हैं.  उनके अलावा हर्षित राणा 33 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली, लेकिन एक छोर पर टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरते रहे और वह महज 125 रन बना सकी. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 13.3 गेंदों में 4 विकटों से जीत लिया. सबसे ज्यादा रन कप्तान मिशेल मार्श ने बनाए. उन्होंने 46 रनों की पारी खेल अपनी टीम तो जीत दिलाई.

ये भी पढ़ें: 'मैं हर दिन रोई...,' भारत को विजयी बनाने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स का चौंकाने वाला खुलासा,  क्रिकेट जगत में बटोर रही सुर्खियां

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Josh Hazelwood

Trending news

'फिर हुआ हमला तो देंगे करारा जवाब', कर्नल सोफिया कुरैशी की PAK को दोटूक
Colonel Sophia Qureshi
'फिर हुआ हमला तो देंगे करारा जवाब', कर्नल सोफिया कुरैशी की PAK को दोटूक
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
bomb threat
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
Drone vs Artillery
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
pocso act
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
Sanjay Raut
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'