मेलबर्न में हेजलवुड का कोहराम, बना दिया गजब का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, भारत की बुरी तरह से हार

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा. भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से विफल रहे है. अभिषेक शर्मा के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने खास प्रदर्शन नहीं रहा. ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का मैच में पूरी तरह से दबदबा रहा. खासकर जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों की एक ना चली. उन्होंने पावरप्ले के दौरान भारत के 3 बल्लेबाजों को चलता किया. इसमें सबसे अहम विकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को चलता कर दिया. हेजलवुड ने इसी के साथ एक जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

जोश हेजलवुड

जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया के टी20 क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की बराबरी कर ली है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर के बारे में. हेजलवुड के नाम अब 60 मैचों की 59 पारियों में 79 विकेट लेने का कारनामा किया था. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/12 का रहा है. मिचेल स्टार्क की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में खेले 65 टी20 मैचों की 60 पारियों में 79 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/20 का रहा है.

एडम जाम्पा हैं नंबर 1

गौरतलब है ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज की लिस्ट में टॉप पर एडम जाम्पा हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान 106 मैचों की 104 पारियों में 131 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान जैम्पा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट 19 लेने का कारनामा किया है. उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा करने का कारनामा किया है. 1 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.

ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे

पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के बुरी तरह से फ्लॉप रही. अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा टीम इंडिया के लिए 37 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए हैं. उनके अलावा हर्षित राणा 33 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली, लेकिन एक छोर पर टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरते रहे और वह महज 125 रन बना सकी. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 13.3 गेंदों में 4 विकटों से जीत लिया. सबसे ज्यादा रन कप्तान मिशेल मार्श ने बनाए. उन्होंने 46 रनों की पारी खेल अपनी टीम तो जीत दिलाई.

