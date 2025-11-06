IND vs AUS T20I Live Streaming: ऐसे फ्री में देख सकते हैं चौथा टी20 मुकाबला, नहीं लगेगा एक भी पैसा!

IND vs AUS T20I Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 5 नवंबर को होना है. आइए जानते हैं इस मैच को आप फ्री में कैसे देख सकते हैं. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां-कहां होगी.
IND vs AUS LIVE Streaming 4th T20I: इस दिनों टी20 सीरीज में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ रही है. अब तक 3 मैच हो चुके हैं. सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. आज सीरीज का चौथा मुकाबला क्वींसलैंड में खेला जाना है. पहला मैच बारिश से धुल गया था. दूसरे में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, जबकि तीसरा मैच मेन इन ब्लू ने अपने नाम किया था. यही वजह कि चौथा मुकाबला अहम हो गया है. इसका नतीजा सीरीज का दिशा तय करेगा. अगर आप इस मैच का मजा फ्री में लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां हम लाइव स्ट्रीमिंग, हेड टू हेड रिकॉर्ड और मैच की टाइमिंग के बारे में जानेंगे.
सबसे पहले बात हेड टू हेड रिकॉर्ड की. टी20 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 35 मुकाबले हुए हैं. इनमें से 21 भारत ने जीते, जबकि 12 कंगारू टीम ने अपने नाम किए. 2 मैचों का रिजल्ट नहीं निकला था. ये आंकड़े साबित करते हैं कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.
IND vs AUS के बीच चौथा टी-20 मैच कब खेला जाएगा?
भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को खेला जाना है.
IND vs AUS के बीच चौथा टी-20 मैच कहां खेला जाएगा?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी-20 मैच क्वींसलैंड के कैरारा ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है.
IND vs AUS के बीच चौथा टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा.
IND vs AUS 4th T20I Live Streaming डिटेल्स
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. टीवी पर इसे स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर लाइव देख सकते हैं.
IND vs AUS 4th T20I मैच फ्री में कैसे देखें?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टी20 मैच को अगर फ्री में देखना है तो आपको दूरदर्शन स्पोर्ट्स यानी डीडी स्पोर्ट्स चैनल लगाना होगा. यहां फ्री में आप इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं और आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होगा.
भारत- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे/नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.
ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टाइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन.
