Advertisement
trendingNow12990430
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS T20I Live Streaming: ऐसे फ्री में देख सकते हैं चौथा टी20 मुकाबला, नहीं लगेगा एक भी पैसा!

IND vs AUS T20I Live Streaming:  भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 5 नवंबर को होना है. आइए जानते हैं इस मैच को आप फ्री में कैसे देख सकते हैं. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां-कहां होगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs AUS T20I Live Streaming
IND vs AUS T20I Live Streaming

IND vs AUS LIVE Streaming 4th T20I: इस दिनों टी20 सीरीज में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ रही है. अब तक 3 मैच हो चुके हैं. सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. आज सीरीज का चौथा मुकाबला क्वींसलैंड में खेला जाना है. पहला मैच बारिश से धुल गया था. दूसरे में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, जबकि तीसरा मैच मेन इन ब्लू ने अपने नाम किया था. यही वजह कि चौथा मुकाबला अहम हो गया है. इसका नतीजा सीरीज का दिशा तय करेगा. अगर आप इस मैच का मजा फ्री में लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां हम लाइव स्ट्रीमिंग, हेड टू हेड रिकॉर्ड और मैच की टाइमिंग के बारे में जानेंगे.

IND vs AUS टी-20 हेड टू हेड

सबसे पहले बात हेड टू हेड रिकॉर्ड की. टी20 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 35 मुकाबले हुए हैं. इनमें से 21 भारत ने जीते, जबकि 12 कंगारू टीम ने अपने नाम किए. 2 मैचों का रिजल्ट नहीं निकला था. ये आंकड़े साबित करते हैं कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

IND vs AUS के बीच चौथा टी-20 मैच कब खेला जाएगा?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को खेला जाना है.

IND vs AUS के बीच चौथा टी-20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी-20 मैच क्वींसलैंड के कैरारा ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है.

IND vs AUS के बीच चौथा टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा.

IND vs AUS 4th T20I Live Streaming डिटेल्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. टीवी पर इसे स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर लाइव देख सकते हैं.

IND vs AUS 4th T20I मैच फ्री में कैसे देखें?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टी20 मैच को अगर फ्री में देखना है तो आपको दूरदर्शन स्पोर्ट्स यानी डीडी स्पोर्ट्स चैनल लगाना होगा. यहां फ्री में आप इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं और आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20 के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे/नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टाइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन.

ये भी पढ़ें: WPL 2026 Retention List: सभी 5 टीमों ने जारी की रिटेंशन लिस्ट, UP Warriorz ने मैच विनर को छोड़कर सबको चौंकाया

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार