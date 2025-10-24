Advertisement
Ind vs Aus:वनडे में हार के बाद टी 20 में इज्जत बचाने उतरेगी टीम इंडिया, कब और कहां खेला जाएंगे मुकाबले, देखें पूरा शेड्यूल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अब कंगारुओं के नाम हो चुकी है. सीरीज का आखिरी मुकाबला कल यानी शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:10 PM IST
Ind vs Aus
Ind vs Aus

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अब कंगारुओं के नाम हो चुकी है. सीरीज का आखिरी मुकाबला कल यानी शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है. भारत क्लीन स्वीप से बचने तो ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करने के इरादे से कल मैदान पर उतरेगी. इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की ट20 सीरीज खेली जानी है. 29 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कैनबरा में होगी. टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथ में होगी. भारत की वनडे और टी20 स्क्वॉड में काफी फर्क है. तो ये सीरीज खत्म होने के बाद भारत के और खिलाड़ी जुड़ेंगे. ऐसे में आज हम आपको इस सीरीज का पूरा शेड्यूल बताएंगे मैच कब और कहां खेला जाना है. साथ ही पिछली बार जब टीमें आमने-सामने थी तो जीत किसकी हुई थी.

भारतीय स्क्वॉड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर),  अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलियाई स्क्वॉड
मिच मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट,जोश हेज़लवुड, मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा.

टी20 का शेड्यूल
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी 20 मैचों की जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी. मुकाबले की शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी और आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा. आइए जानते हैं पूरा शेड्यूल. - पहला मैच - कैनबरा (29 अक्टूबर), दूसरा मैच - मेलबर्न ( 31 अक्टूबर), तीसरा मैच- 2 नवंबर ( होबार्ट), चौथा मैच- 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट), पांचवां मैच- 8 नवंबर ( ब्रिसबेन) 

4-1 से जीता था भारत
इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टी20 सीरीज को टीम इंडिया ने 4-1 से अपने नाम किया था. भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने बुरी तरह रौंद कर उनका सूपड़ा साफ किया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया अपनी हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Ind Vs Aus

