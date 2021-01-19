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Ind Vs Aus

IND vs AUS: ट्विटर पर क्रिकेट फैंस ने किया Team India को सलाम, कंगारुओं के लिए मजे

भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच खेली गई इस ऐतिहासिक सीरीज की गवाह बनी यंग जेनेरेशन अपने हीरोज को सैल्यूट कर रही है. वहीं कभी क्रिकेट पर एकछत्र राज करने वाली ऑस्ट्रेलिया (Australia) की टीम की हालत पर मजाक भी बनाया जा रहा है.

IND vs AUS: ट्विटर पर क्रिकेट फैंस ने किया Team India को सलाम, कंगारुओं के लिए मजे

नई दिल्ली: ब्रिसबेन टेस्ट (Brisbane Test) में टीम इंडिया (Team India) ने धमाल मचा दिया है. भारत ने न सिर्फ 3 विकेट से मैच जीता, बल्कि सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की. भारतीय टीम ने कंगारुओं की हर रणनीति फेल कर दी और जीत का सेहरा अपने सिर बंधवा लिया.

तारीफ के काबिल रहाणे

विराट कोहली (Virat Kohli) जब एडिलेड टेस्ट (Adelaide Test) में करारी हार के बाद स्वदेश लौट गए थे, तब ऐसा लगा था कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने टीम इंडिया (Team India) को लीड किया वो काबिल-ए-तारीफ है.

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ट्विटर पर टीम इंडिया को सलाम

ट्विटर पर अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane)  के साथ-साथ पूरी टीम इंडिया (Team India) को वाहवाही मिल रही है. हर कोई इस ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को सलाम कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी खूब मजाक उड़ रहा है.

 

 

 

 

 

 

 

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Tags:
Ind Vs AusIndia vs australia 4th testBrisbane: Live Cricket Updateplaying XI4th Test Day 4
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Jan 15, 2021 | 4th Test
Border-Gavaskar Trophy, 2020/21
AUS
(115.2 ov) 369
(75.5 ov) 294
VS
IND
336 (111.4 ov)
329/7 (97.0 ov)
India beat Australia by 3 wickets
Full Scorecard →
Jan 14, 2021 | 1st Test
England in Sri Lanka, 2 Test Series, 2021
SL
(46.1 ov) 135
(136.5 ov) 359
VS
ENG
421 (117.1 ov)
76/3 (24.2 ov)
England beat Sri Lanka by 7 wickets
Full Scorecard →
PT1M11S

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