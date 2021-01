IND vs AUS: ट्विटर पर क्रिकेट फैंस ने किया Team India को सलाम, कंगारुओं के लिए मजे

नई दिल्ली: ब्रिसबेन टेस्ट (Brisbane Test) में टीम इंडिया (Team India) ने धमाल मचा दिया है. भारत ने न सिर्फ 3 विकेट से मैच जीता, बल्कि सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की. भारतीय टीम ने कंगारुओं की हर रणनीति फेल कर दी और जीत का सेहरा अपने सिर बंधवा लिया.

तारीफ के काबिल रहाणे

विराट कोहली (Virat Kohli) जब एडिलेड टेस्ट (Adelaide Test) में करारी हार के बाद स्वदेश लौट गए थे, तब ऐसा लगा था कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने टीम इंडिया (Team India) को लीड किया वो काबिल-ए-तारीफ है.

ट्विटर पर टीम इंडिया को सलाम

ट्विटर पर अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के साथ-साथ पूरी टीम इंडिया (Team India) को वाहवाही मिल रही है. हर कोई इस ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को सलाम कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी खूब मजाक उड़ रहा है.

-Got hit on the helmet.

-Got hit in the ribs.

-Got hit on the hands.

-Batting through pain

You can break my body but you can't break my Spirit.

He is the wall for Us

Well Done @cheteshwar1#AUSvINDtest pic.twitter.com/jpoxDPm8tx

— Sairaj Shinde (@ClassySai) January 19, 2021