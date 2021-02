Local Train में नजर आए Virat Kohli और Rohit Sharma! जमकर उड़ रहा है दोनों का मजाक

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच जारी चेन्नई टेस्ट (Chennai Test) में टीम इंडिया अपनी पकड़ नहीं बना पाई है. जो रूट के शानदार दोहरे शतक की बदौलत मेहमान टीम ने पहली पारी में 578 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज नाकाम हो गए.

इंग्लैंड के विशाल स्कोर के बाद टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर इस मुश्किल से निकालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे सीनियर खिलाड़ी भी जल्द पवेलियन लौट गए. रोहित ने 6 और विराट ने 11 रन का योगदान दिया.'

विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपनी नाकामी के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के निशाने पर हैं. लोग उन्हें कई तरीके ट्रोल कर रहे हैं. लेकिन एक खास फोटो का इस्तेमाल करते हुए मीम्स बनाया जा रहा है. एक फोटोशॉप तस्वीर में दोनों बल्लेबाज लोकल ट्रेन का सफर करते हुए नजर आ रहे हैं.

