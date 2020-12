IND vs AUS: Tim Paine के साथ हुआ 36 नंबर का ये जबरदस्त इत्तेफाक

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेले गए टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. भारतीय टीम अब इस टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे हो गई है. मेजबान टीम ने तीसरे दिन ही टेस्ट मैच खत्म कर दिया.

भारतीय बल्लेबाजी नाकाम

टीम इंडिया (Team India) ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय शेर पूरी तरह ढेर हो गए. भारत की पूरी टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई. ये टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर है.

WHAT A SESSION!

India's lowest Test total has left Australia needing just 90 runs to win the first Test

They are 15/0 at the dinner break. Can the visitors shake things up in the second session?

#AUSvIND https://t.co/Q10dx0r4nX pic.twitter.com/Bo3wmmT6ky

— ICC (@ICC) December 19, 2020