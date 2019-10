IND vs BAN: कोलकाता टेस्ट देखने आएंगी शेख हसीना, दादा ने इन प्लेयर्स को भी बुलाया

कोलकाता: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नव-निर्वाचित अध्यक्ष सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) ने सोमवार को पुष्टि की है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट मैच को देखने के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. भारत और बांग्लादेश की टीम 22 से 26 नवंबर तक ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी. शेख हसीना इस मैच के पहले दिन ही ईडन गार्डन के मौदान पर उपस्थित रहेंगी. .

पीएम मोदी को भी भेजा जा रहा है न्योता

इससे पहले खबर थी कि अगर सबकुछ तय कार्यक्रम के अनुसार होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष को कोलकाता टेस्ट मैच के लिए आमंत्रित किया जाएगा. गांगुली ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस मैच के लिए आमंत्रित किया जाएगा. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पुष्टि की है कि वे आएंगी. अब हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बनर्जी को निमंत्रण भेजेंगे. यह दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के लिए होगा."

Sourav Ganguly:Bangladesh PM Sheikh Hasina has confirmed her presence on first day of 2nd Test match between India&Bangladesh at Eden Gardens.If all goes as planned, she will ring the bell at stadium to signal start of the game. Will also send invitation to PM Modi&West Bengal CM pic.twitter.com/8I65M9OU2g

— ANI (@ANI) October 22, 2019