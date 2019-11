IND vs BAN Indore Test: विराट 2 ही गेंद में 0 पर आउट हुए, रिव्यू में गंवाया विकेट

नई दिल्ली: इंदौर में चल रहे भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच पहले टेस्ट के दूसरे टीम इंडिया अपने विकेट बचाने में मुश्किलों का सामना कर रही है. बांग्लादेश को सस्ते में समेटने के बाद टीम इंडिया ने पहले दिन रोहित का विकेट सस्ते में गंवाया, इसके बाद अगले दिन चेतेश्वर पुजारा भी अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद जल्द आउट हो गए. इसके बाद कप्तान विराट कोहली भी अपना विकेट दो गेंद खेलकर ही गंवा बैठे.

अंपायर ने आउट नहीं दिया था विराट को

विराट को अबु जायेद ने आउट किया. अबु जायेद का यह इस पारी में तीसरा विकेट था. अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर विराट अबु जायेद बीट हुए और गेंद उनके पैड पर लगी. जोरदार अपील को नकारे जाने के बाद बांग्लादेश ने रीव्यू लिया और रीव्यू में विराट अपना विकेट गंवा बैठे.

भारत में पहली बार शून्य पर आउट नहीं हुए हैं विराट

यह कोई पहली बार नहीं है कि विराट कोहली भारत में शून्य पर आउट हुए हों. इससे पहले वे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ भी भारत में ही शून्य पर आउट हो चुके हैं. साल 2016-17 में मिचेल स्टार्क ने पुणे टेस्ट में विराट कोहली को शून्य पर आउट किया था. उसके बाद सुरंगा लकमल ने कोलकाता टेस्ट में 2017-18 में विराट को जीरो पर आउट किया था. अब विराट को तीसरी बार अबु जायेद ने शून्य पर आउट किया है.

GONE!

Abu Jayed strikes for a third time, and this time it's seen the back of Virat Kohli!

Huge moment in Indore as the India skipper falls for a rare duck.

FOLLOW #INDvBAN live https://t.co/mHaYgJlrF1 pic.twitter.com/twdBcV8xNW

— ICC (@ICC) November 15, 2019